البنك الأهلي يحذر من رسائل وصفحات تنتحل صفته للنصب على العملاء

أطلق البنك الأهلي المصري، تحذيراً عاجلاً بشأن البيانات السرية للعملاء، خشية تعرضهم لعمليات نصب أو اختراق لتنفيذ عمليات شراء دون علم أصحاب الحسابات.

وقال البنك، في رسالة للعملاء: «متصدقش حد بيطلب بياناتك السرية الخاصة (أون لاين) ومتديش بياناتك الشخصية أو بيانات حساباتك أو بطاقاتك البنكية لأي شخص أو أي جهة على وسائل التواصل الاجتماعى، خلي بالك وحافظ على سلامتك».

ونشر البنك الأهلي عبر حسابه بموقع «فيس بوك» فيلم أنيميشن، يعرض واحدة من أخطر عمليات النصب على العملاء، وتتم عبر الاتصال بالعميل وإيهامه بأن المتصل هو (البنك) لإخطاره بأنه عميل مميز، وأنه فاز بمبلغ ما، وأنه لتحويل هذا المبلغ يتعين على العميل إخطار المتصل برقم البطاقة البنكية والرقم السري لتحويل المبلغ.

صفحات البنك موثقة

وحذر البنك الأهلي من صفحات مزورة تنتحل صفته على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن كل حساباته موثقة بالعلامة الزرقاء، وأنه طور أساليبه التقنية لحماية بيانات العملاء الشخصية، مطالباً أصحاب البطاقات الائتمانية بالاتصال فوراً بخدمة العملاء فور فقدانها على رقم 19623، أو إيقافها عبر تطبيق «الأهلي نت» أو «الأهلي موبايل».

كما حذر من التفاعل على الرسائل البريدية التي قد تصل للعملاء، وقال: «يرجي الحذر وعدم التفاعل مع مثل تلك الرسائل وعدم اعطاء اي بيانات شخصية».

ويمتلك البنك الأهلي المصري، نحو 5000 ماكينة صراف آلي، ما يعني أنه في صدارة البنوك المصرية، ويستهدف البنك زيادة أعداد تلك الماكينات في جميع المحافظات إلى 6500 ماكينة في عام 2023، ولديه 180 ألف نقطة بيع منتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية، كما تشمل خطط البنك التوسعية في الخدمات المصرفية الإلكترونية زيادة عدد فروع الخدمة الإلكترونية إلى 25 فرعًا، وفقًا لخطة التوسع الموضوعة.