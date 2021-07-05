البنك الأهلي يحذر من النصب على العملاء: «ما تديش بياناتك لأي حد»

حذر البنك الأهلي المصري، عملاءه من إعطاء أي بيانات مصرفية لمن يتصل بهم عبر التليفون أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف سرقة البيانات أو الاشتراك في مسابقات وهمية أو إعطاء العملاء جوائز غير صحيحة.

احذر من أي حد يطلب بياناتك السرية أونلاين

وقال البنك فى فيديو بثه على صفحته على الفيسبوك، إن بعض المحتالين يتصلون بالعملاء لطلب بيانات كروتهم الائتمانية، بحجة حصول العملاء على جوائز مالية، وهذا كلام غير دقيق، قائلا: «هتشوف أشكال وألوان كتير من النصب والاحتيال، لا تعطي بياناتك الشخصية أو بيانات حساباتك أو بطاقة الائتمان البنكية لأي شخص، أو أي جهة على مواقع التواصل الاجتماعي، واحذر من أي حد يطلب بياناتك السرية أونلاين أو بيانات كروتك أو حساباتك أو الرقم السري، لأن الهدف من هذا هو الاحتيال والخداع وسرقة البيانات».

وأكد البنك أنه «لم ولن يطلب بيانات العملاء السرية أونلاين أو على وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى على الإيميل».

بنك مصر يحذر

من جانبه نصح «بنك مصر» عملاءه، بعدم إعطاء أي بيانات بنكية متعلقة بحساباتهم لمن يطلبها منهم عبر الهاتف المحمول بحجة تحديث البيانات، وذلك تجنبا لتعرضهم للنصب أو الاحتيال.

وقال البنك، في فيديو توعوي حديث له، إن تحديث البيانات الخاصة بالعميل يحدث من خلال فروع بنك مصر، ولا يتم عبر الهاتف المحمول، أو أي طريقة أخرى.

عدم الإفصاح عن الرقم السري المتغير (OTP)

وطالب البنك عملاءه، بعدم الإفصاح عن الرقم السري المتغير (OTP) المرسل من البنك على التليفون المحمول الخاص بالعميل والمسجل في البنك، لاستخدامه في الشراء عبر الإنترنت، بالإضافة إلى عدم مشاركة كود تفعيل خدمات بنك مصر الإلكترونية، ورمز التحقق (CVV2) وهي 3 أرقام مسجلة بشكل واضح على ظهر الكارت، مشددا على عدم الإفصاح عن أرقام الكارت المصرفي وتاريخ انتهائه نهائيا.