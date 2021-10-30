استخدام «البوتوكس» لعلاج الصداع النصفي بمؤتمر «مخ وأعصاب المنصورة»

أعلن الدكتور خالد الطوخي، أستاذ المخ والأعصاب ونائب مدير المراكز الطبية بجامعة المنصورة، ومنسق المؤتمر السنوي العاشر والأول دولياً لقسم المخ والأعصاب بكلية طب المنصورة، أن المؤتمر يعقد يوم 3 نوفمبر القادم، ويستمر لمدة 3 أيام، ويتضمن ورش تدريبية على مهارات متعددة في علاج العديد من أمراض المخ والأعصاب، تهدف إلى تدريب الأطباء على المهارات اليدوية المستخدمة حديثاً في علاج الصداع النصفي بحقن «البوتوكس»، والحركات اللا إرادية، وتشخيص وعلاج أمراض الأوعية الدموية المخية بالموجات الصوتية والقسطرة المخية.

مؤتمر المخ والأعصاب الدولي الأول بطب المنصورة

يعقد المؤتمر السنوي العاشر والأول دولياً لقسم قسم المخ والأعصاب بكلية طب المنصورة، تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور أشرف شومة، عميد كلية الطب جامعة المنصورة، وبرئاسة الدكتور إبراهيم المنشاوي، رئيس قسم طب المخ والأعصاب، بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض الأعصاب والطب النفسي وجراحة المخ والأعصاب، برئاسة الدكتور أشرف عبده، لمناقشة الجديد في طب وجراحة المخ والأعصاب، وتبادل الخبرات بين الجامعات الدولية والمحلية.

المنشاوي: عرض الجديد دولياً ومحلياً في علاج أمراض المخ والأعصاب

وأكد الدكتور إبراهيم المنشاوي، رئيس قسم المخ والأعصاب بكلية طب المنصورة، ورئيس المؤتمر، في تصريح صحفي، أن المؤتمر يهدف بالمقام الأول إلى عرض الجديد دولياً ومحلياً في علاج أمراض المخ والأعصاب في صورة الرأي والرأي الآخر، وتبادل الخبرات مع الجامعات الدولية والمحلية، للمساهمة في رفع كفاءة الطبيب المصري، والارتقاء بمستوى الخدمة الطبية.

يتضمن المؤتمر ورش عمل بإشراف الدكتور خالد الطوخي، نائب مدير المراكز الطبية، والمنسق العام للمؤتمر.