رابطة الأندية تختار بيرسي تاو أفضل لاعب في الجولة الأولى

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم عن فوز بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي بلاعب الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت منافستها خلال الأسبوع الجاري.

وجاء اختيار بيرسي تاو كأفضل لاعب في الجولة من قبل الجماهير والتي شاركت في استفتاء الأفضل بالجولة الأولى، حيث زأر الأسد الجنوب أفريقي أمام مرمى الإسماعيلي في أول مباراة له بقميص الأحمر، ونجح في تسجيل هدفين في المباراة التي انتهت بفوز الأحمر برباعية نظيفة.

وغرد حساب رابطة الأندية المصرية كالتالي: «3 تصويبات على المرمى = هدفين باختيار الجمهور، نقدم لكم لاعب الجولة الأولى في الدوري العام هذا الموسم: بيرسي تاو».

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