رامي رضوان عن تسجيل بيرسي تاو هدفين للأهلي: «اكتشاف جديد ويا رب يكمل»

علق الإعلامي رامي رضوان على نتيجة الشوط الأول من مباراة الأهلى والإسماعيلي، بعد تقدم الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة على فريق الدراويش أحرزها كل من اللاعب علي معلول، والوافد الجديد للنادي الأهلي اللاعب بيرسي تاو، قائلا عنه: «اكتشاف جديد، ويا رب يكمل مسيرته بنفس الطريقة والشكل».

وحرص «رضوان»، خلال حلقة اليوم الأربعاء من برنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة dmc، على توجيه شكره إلى فريق تصوير هذه المباراة، والمباريات السابقة من الموسم الحالي من الدوري المصري الذي بدأ قبل أيام.

علي معلول يحرز الهدف الأول

وواجه النادي الأهلي نظيره فريق الإسماعيلي، في افتتاحية مشوار الفريقين بالموسم الحالي من الدوري المصري، وخلال أول 45 دقيقة من عمر المباراة، نجح الفريق الأحمر في فرض سيطرته الكاملة على جميع مجريات هذا الشوط، بعدما أمطر شباك منافسه فريق الدراويش بثلاثة أهداف نظيفة.

وافتتح التونسي علي معلول لاعب النادي الأهلي أهداف اللقاء، حينما نجح في إحراز ركلة جزاء أقرها حكم المباراة بعد عرقلة مهاجم الفريق الأحمر داخل منطقة جزاء الإسماعيلي، وذلك بعدما نجح «معلول»، في مغالطة حارس النادي الإسماعيلي أحمد عادل عبدالمنعم.

بيرسي تاو يقص شريط أهدافه بالقميص الأحمر

وبعد هذا الهدف بدقائق قليلة نجح لاعب الأهلي الجديد بيرسي تاو، القادم من صفوف نادي برايتون الإنجليزي الناشط بدوري الإنجليزي، في تسجيل أول أهدافه بالقميص الأحمر، بعدما نجح في هجمة سريعة من مراوغة مدافع الإسماعيلي اللاعب باهر المحمدي قبل أن ينهي تلك الهجمة بشكل دقيق في مرمى حارس الإسماعيلي.

وبعدها بدقائق قليلة أيضا، سجل نفس اللاعب هدفه الثاني بقميص الفريق الأحمر، بعدما استقبل عرضية من صانع ألعاب الفريق الأحمر اللاعب محمد مجدي أفشة.