«سمر».. حفلة عيد ميلاد ابنتها حولتها لمصممة ديكور بالصدفة

حلمت طوال سنوات عمرها الالتحاق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، لكن رفضت أسرتها أن تلتحق بها خوفاً عليها من الغربة والابتعاد، رغم حصولها على مجموع مرتفع في الثانوية العامة، فاستجابت الفتاة لرغبة والدها والتحقت بكلية التربية قسم لغة إنجليزية، وبعد تخرجها عملت في البورصة وجيم لعدة سنوات، إلى أن جاءت إليها بمحض الصدفة فكرة تصميم ديكورات حفلات، بعد أن صممتها لطفلتها خلال عيد ميلادها فأعجب المحيطون بتصميماتها وشجعوها على المضي قدماً في هذا المجال، ورغم أنها لم تتجاوز أشهر معدودة لكنها نجحت في تحقيق نجاحات صغيرة في هذا المجال.

سمر تركت التدريس وعملت في البورصة

تروى سمر شبانة، 32 عاما، تفاصيل قصتها لـ «الوطن»، قائلة «عملت كمدرسة لمدة شهرين فقط في حضانة، لم يشأ القدر أن التحق بالكلية التي رغبت بالالتحاق بها تلبية لرغبة والدي الذي كان يخشى علي كثيراً، عملت في قسم المبيعات منذ سنوات في البورصة، عقب ذلك عملت كمبيعات أيضاً في جيم شهير، وقبل أشهر معدودة احتفلت بعيد ميلاد طفلتي وصممت ديكورات الاحتفال الذي لاقى إعجاب الجميع وشجعوني على المضى قدماً وتطوير ذاتي شيئاً فشيئا، حيث قالوا خسارة ترمي موهبتك في الأرض»، مشيرة إلى مشاركتها منذ الطفولة في عدد من معارض رسم وتصميم المجسمات.

سمر: صممت ديكورات احتفال الجيم الذي أعمل فيه

تردف «سمر»، قائلة «بعد أن قمت بتسويق شغلي عبر وسائل التواصل الإجتماعي فيس بوك طلبني البعض لتصميم حفلات أعياد ميلاد وخطوبة وسبوع واستقبال بيبي، كما قمت بتصميم ديكورات احتفال الجيم الذي أعمل فيه بمناسبة سنوية افتتاحه»، متابعة «بحلم مستقبلاً بتطوير شغلي وتطوير ذاتي وتصميم العديد من الديكورات المبهرة»، مشيرة إلى مواجهتها في بادئ الأمر صعوبات عدة كعدم تعودها طوال سنوات إلا على العمل المكتبي كما لم تواجه من قبل ضغوط شغل إلى جانب توليها كل أعمال ديكور الحفلات من الألف إلى الياء دون وجود مساعدين لها.