رئيس جامعة دمياط يبحث استعدادات كلية التربية الرياضية للعام الجديد

عقد الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، اجتماعاً موسعاً اليوم الخميس، بحضور الدكتور محمد أبو شوارب، عميد كلية التربية الرياضية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية، والدكتور حمدان ربيع المتولي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وذلك لمناقشة العديد من الأمور التعليمية بالكلية، والاستعدادات الجارية لاستقبال الطلاب في العام الجامعي الجديد.

رئيس الجامعة: الكلية تمتلك قدرات وإمكانات إدارية تخدم العملية التعليمية

كما وجه رئيس الجامعة الشكر للحضور على مما بذلوه من جهود خلال فترة اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والراغبين في الالتحاق بكلية التربية الرياضية، كما هنأ رئيس الجامعة الحضور بمناسبة قرب بدء العام الدراسي الجديد 2021/2022 مشيدًا بما لدى الكلية من قدرات وإمكانات إدارية تخدم العملية التعليمية بالكلية بوجه خاص وكليات الجامعة الأخرى بوجه عام.

استعدادات كلية التربية الرياضية لاستقبال الطلاب الجدد

وناقش رئيس الجامعة مع الحضور استعدادات كلية التربية الرياضية لاستقبال الطلاب الجدد للعام الجامعي 2021/ 2022، كما بحث رئيس الجامعة أيضًا آخر تطورات مشروعات القرية الأوليمبية بالجامعة والتي تضم عدد من الملاعب المختلفة التي تخدم العديد من الألعاب والأنشطة الرياضية وكذلك مشروع إنشاء حمام السباحة ضمن مشروعات القرية الأوليمبية التي تتم تحت إشراف فني من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية الرياضية.

وأكد رئيس الجامعة على دعمه لكلية التربية الرياضية وتلبية المتطلبات المختلفة التي تصب في النهاية لمصلحة العملية التعليمية وخدمة الطلاب.