مصطفى خاطر يكشف تفاصيل أحداث فيلم «مربع برمودة»: ملوش علاقة بالمثلث

أعرب مصطفى خاطر عن سعادته الكبيرة ببدء تصوير مشاهده بفيلم «مربع برمودة»، مع المخرج طارق رفعت، في أول إخراج سينمائي له بعد العديد من التجارب الدرامية، وقال مصطفى خاطر، إن طارق رفعت من المخرجين المريحين في التعامل، وسعيد باتجاهه إلى العمل السينمائي، وأضاف أن كل مخرج يتعاون معه يكون به العديد من الأشياء المختلفة عن الآخر.

تفاصيل فيلم مربع برمودة

أما عن فكرة فيلم «مربع برمودة»، فقال مصطفى خاطر، إن الاسم ليس له علاقة بمثلث برمودا، ولكن له علاقة بالشهر القبطي برمودة، وتم تسمية الفيلم بهذا الاسم نظرا لسوء الطقس في أحداث الفيلم، والتي تدور حولها أحداث العمل، أما عن المربع، فقال إن القصة تدور حول أربعة أشخاص وأن الأمر مشابه لأضلاع المربع.

تفاصيل مسرحية عائلة تس

وبخصوص الأعمال المقبلة فقال «خاطر»، إنه يحضر في الوقت الحالي لبروفات مسرحية «عائلة تس»، مع أوس أوس وشيماء سيف، وعدد من النجوم استعدادا لعرضها بموسم الرياض خلال الفترة المقبلة.

وأشار أيضا أنه يستعد لتقديم مسلسل «البيت بيتي»، مع كريم محمود عبدالعزيز، لعرضها خلال الفترة المقبلة وبالتحديد قبل نهاية العام الحالي على أحد المنصات وأن المسلسل مكون من 10 حلقات وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

وعن تعاقده على عمل درامي في رمضان المقبل مع محمد عبدالرحمن توتا، فأكد أنه لا صحة لهذا الكلام وأنه لا يعرف مدى صحته.

يذكر أن مصطفى خاطر ينتظر في الوقت الحالي عرض فيلم «أشباح أوروبا»، مع هيفاء وهبي وأحمد الفيشاوي، بالإضافة إلى غرض فيلم «تماسيح النيل»، مع سامح عبدالعزيز، والذي انتهى من تصويره مؤخرا، ومن المقرر أن يعرض خلال الفترة المقبلة، وبالتحديد بعد انتهاء عمليات المونتاج والمكساج ويشاركه في الفيلم هنادي مهنا.