تعرف على تفاصيل شخصيات فيلم «المحكمة».. صور

روجت شركة السبكي للإنتاج الفني، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لفيلم المحكمة والمقرر عرضه في دور العرض خلال أيام.

تدور أحداث الفيلم حول العديد من القضايا التي تحدث داخل أسوار المحكمة من خلال 8 قضايا يتطرق إليهم العمل، تتنوع بين القضايا الجنائية، والاجتماعية من ميراث، ونسب، وغيرها من القضايا التي أثارت الرأي العام مؤخرا.

تفاصيل شخصيات فيلم المحكمة

ونستعرض خلال السطور التالية نبذة عن تفاصيل عدد من شخصيات العمل، حيث تجسد الفنانة نجلاء بدر، خلال الفيلم، دور فنانة يُقاضيها أحد معجبيها بسبب ملابسها المثيرة على السوشيال ميديا، بينما تناقش قضية جميلة عوض قصة التحول الجنسي.

وتتناول قضية فتحي عبدالوهاب، قصة التحرش الجنسي، أما يسرا اللوزي فتناقش قضية النسب حيث يقاضيها زوجها بسبب شكه في نسب ابنته، كما تجسد عارفة عبدالرسول دور المرأة الصعيدة التي تطلب من ابنها أن يأخذ بالثأر من صديقه وبالفعل يقوم ابنها والذي يجسد دوره أحمد خالد صالح بتنفيذ رغبتها وقتل صديقه.

كما تناقش قضية ليلى أحمد زاهر، التحرش، فتتعرض خلال الأحداث للتحرش من شخص في سن والدها.

فيلم المحكمة

فيلم المحكمة من المقرر عرضه في مصر والكويت والسعودية وعدد من الدوله العربية يوم 24 الشهر المقبل.

فيلم المحكمة من بطولة عدد كبير من النجوم، أبرزهم نجوم الـ 8 قضايا، وهم: غادة عادل، فتحي عبدالوهاب، أحمد خالد صالح، جميلة عوض، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، مايان السيد، أحمد داش، سلوى عثمان، إنتاج السبكي، تأليف أحمد عبدالله، ومن وإخراج محمد أمين.