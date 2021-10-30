دعاء المطر مستجاب.. ماذا كان يقول النبي عند رؤية السحاب ونزول المطر

فضَّل الله أياما على بعضها، مثل يوم عرفة في شهر ذي الحجة، وليالي على بعضها مثل ليلة القدر في شهر رمضان، وشهورا على بعضها مثل شهر رمضان في سائر العام، وأماكن على بعضها مثل الكعبة والمسجد النبوي، وأيضًا هناك أوقات مستحبة للدعاء اعتقادًا من المسلمين أن هذه الأوقات الدعاء فيها مستجاب، ومنها أوقات نزول المطر، حيث يحرص الكثير من المسلمين على تلاوة «دعاء المطر المستجاب».

دعاء المطر مستجاب

وكانت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قد نشرت دعاء المطر المستجاب،: «روى الإمام أبو داود في سننه، وابن ماجه في سننه، بإسناد حسن من حديث أبي هريرة قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الريح من رَوْح الله تعالى، تأتي بالرحمة، وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسُبُّوها، واسألوا اللهَ خيرَها، واستعيذوا بالله من شرها».

كما ورد عن رسول الله -صلّ الله عليه وسلّم- أنّه: (كانَ إذا رأى سحاباً مُقبِلًا من أفُقٍ منَ الآفاقِ، ترَكَ ما هوَ فيهِ وإن كانَ في صلاتِهِ، حتَّى يستقبلَهُ، فيقولُ: اللَّهمَّ إنَّا نعوذُ بِكَ من شرِّ ما أُرْسِلَ بهِ، فإن أمطرَ قالَ: اللَّهمَّ صيِِّباً نافعاً مرَّتَينِ، أو ثلاثًا، فإن كشفَهُ اللَّهُ ولم يمطِرْ، حمدَ اللَّهَ على ذلِكَ).

دعاء المطر مستجاب عن السيدة عائشة

ونقلت دار الإفتاء ما ذُكر في صحيح البخاري عن أم المؤمنين السيدة عائشة أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلى اللهُ عليه وسلَّمَ كانَ إذَا رَأَى المَطَرَ، قالَ: اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، أي: مَطَرًا نافعًا للعبادِ والبلادِ، وليس مَطَرَ عَذابٍ أو هَدْمٍ أو غَرَقٍ، كما أهلَكَ اللهُ قَومَ نوحٍ بالسُّيولِ الجارفةِ، والصَّيِّبُ: يُطلَقُ على المطَرِ والسَّحابِ، والمرادُ به هنا المطَرُ الشَّديدُ.

استبشار النبي صلى الله عليه وسلم بالمطر

وأشارت الإفتاء إلى أنه كان صلى اللهُ عليه وسلَّمَ يَستبشِرُ بالمطَرِ، ويَحذَرُ الغَيمَ أيضًا ويَخشاهُ؛ فقد جاء في الصَّحيحَينِ مِن حَديثِ عائشةَ رَضيَ اللهُ عنها أنَّها قالتْ: «يا رسولَ اللهِ، إنَّ الناسَ إذا رَأَوُا الغَيمَ فَرِحوا؛ رَجاءَ أنْ يكونَ فيه المطَرُ، وأراكَ إذا رَأَيتَه عُرِفَ في وَجْهِك الكراهيةُ، فقال: يا عائشةُ، ما يُؤْمِنِّي أنْ يكونَ فيه عَذابٌ؟ عُذِّبَ قومٌ بالرِّيحِ، وقد رَأى قومٌ العذابَ، فقالوا: هذا عارضٌ مُمطِرُنا»، وفي الحديثِ: الدُّعاءُ بالازديادِ مِن الخَيرِ والبركةِ والنَّفْعِ فيه.

دعاء النبي عند رؤية السحاب

وذكرت «دار الإفتاء المصرية» حديث السيدة عائشة أم المؤمنين أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ناشئًا في أُفُقِ السماءِ تركَ العملَ وإن كان في صلاةٍ، ثم يقولُ: اللهم إني أعوذُ بك مِن شرِّها، فإن مطرٌ قال: اللهمَّ صَيْبًا هَنِيئًا.