أمطار غزيرة على مناطق متعددة.. خريطة سقوط الأمطار الرعدية وموعد ذروتها

أمطار متوسطة الشدة شهدتها عدد من المناطق المختلفة صباح اليوم السبت، وسط ترقب شديد من المواطنين بعد إعلان الهيئة العامة للأرصاد في بيانها أنه بدء من اليوم السبت، سيكون هناك حالة من عدم الاستقرار في حالة الطقس، ويكون هناك أمطار متوسطة إلى غزيرة في كل الأنحاء، ويسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على كل الأنحاء.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خريطة سقوط الأمطار اليوم والأيام المقبلة على كل الأنحاء وفقما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي جاءت كالتالي:

خريطة سقوط الأمطار

السبت 30 أكتوبر: من المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال ووسط الدلتا «السلوم، مطروح الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ»، وتكون تلك الأمطار على فترات متقطعة بنسبة تتراوح بين 50 و60% تقريبا، وتكون الأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب الدلتا والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة بنسبة 30% تقريبا.

الأحد 31 أكتوبر: من المتوقع سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال ووسط الدلتا على فترات متقطعة بنسبة تتراوح بين 50 و60% تقريبا.

الإثنين 1 نوفمبر: من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة بنسبة 30% تقريبا.

ووجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرها للمواطنين بضرورة اتخاذ الحذر للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة المتوقعة، وجاءت درجات الحرارة البوم كالتالي:

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 28 20

الإسكندرية 26 20

وادي النطرون 28 19

طنطا 28 20

شبين الكوم 28 20

دمنهور 27 20

بلطيم 27 20

مطروح 24 18

السلوم 25 14

سيوة 28 14

بورسعيد 26 23

دمياط 26 22

الزقازيق 28 20

المنصورة 27 20

الإسماعيلية 30 20

السويس 29 21

العريش 27 19

رفح 27 20

رأس سدر 27 22

نخل 29 15

نويبع 29 23

طابا 28 20

كاترين 26 13

الطور 32 18

شرم الشيخ 32 23

الغردقة 33 22

مرسى علم 32 20

الفيوم 30 16

بني سويف 30 16

المنيا 32 16

أسيوط 34 17

سوهاج 34 17

قنا 35 17

الأقصر 35 18

أسوان 37 21

إدفو 37 20

أبو سمبل 36 24

الوادي الجديد 36 17

شلاتين 32 20

أبو رماد 31 20

حلايب 31 21

رأس حدربة 30 20.