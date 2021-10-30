حالة الطقس اليوم.. استمرار سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية التابعة لوزارة الطيران المدني، حالة الطقس المتوقعة اليوم على كل الأنحاء، حيث يستمر تكاثر السحب الرعدية الممطرة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن خليج السويس ومناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء والسواحل الشمالية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد، أنَّ الطقس يكون معتدلًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية، فيما يكون حارًا على جنوب سيناء، وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، في أثناء النهار، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح البارد على كل الأنحاء.

خريطة سقوط الأمطار

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، شمال ووسط الدلتا «مطروح، الاسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ»، على فترات متقطعة، فضلًا عن سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشرقية، جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

وكشفت الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على كل الأنحاء، والتي جاءت كالتالي:

القاهرة 28 20

الإسكندرية 26 20

وادي النطرون 28 19

طنطا 28 20

شبين الكوم 28 20

دمنهور 27 20

بلطيم 27 20

مطروح 24 18

السلوم 25 14

سيوة 28 14

بورسعيد 26 23

دمياط 26 22

الزقازيق 28 20

المنصورة 27 20

الإسماعيلية 30 20

السويس 29 21

العريش 27 19

رفح 27 20

رأس سدر 27 22

نخل 29 15

نويبع 29 23

طابا 28 20

كاترين 26 13

الطور 32 18

شرم الشيخ 32 23

الغردقة 33 22

مرسى علم 32 20

الفيوم 30 16

بني سويف 30 16

المنيا 32 16

أسيوط 34 17

سوهاج 34 17

قنا 35 17

الأقصر 35 18

أسوان 37 21

إدفو 37 20

أبو سمبل 36 24

الوادي الجديد 36 17

شلاتين 32 20

أبو رماد 31 20

حلايب 31 21

رأس حدربة 30 20.