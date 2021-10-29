تحذيرات من تقلب الطقس على مدار يومي الجمعة والسبت في الدقهلية

شهدت محافظة الدقهلية، حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، اليوم، مع ارتفاع في درجات الحرارة، وسط تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية من تقلب الطقس وتزايد فرص سقوط الأمطار المصحوبة بالبرق والرعد مع انخفاض في درجات الحرارة تصل إلى درجتين.

تحذير هيئة الأرصاد من طقس السبت

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، في نشرتها اليومية، من طقس غد السبت حيث تزيد فرص هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة رعدية أحيانا، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تصل درجة الحرارة اليوم الجمعة إلى 30 درجة في المنصورة والقاهرة، مع احتمال سقوط أمطار على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا وتحديدًا محافظات: «مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد» وذلك في أوقات متفرقة.

توقعات طقس السبت

وفيما يخص طقس غد السبت، من المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلي غزيرة رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من شمال الدلتا والسواحل الشمالية في الإسكندرية والسلوم ومطروح وبورسعيد والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط.

واستعدت محافظة الدقهلية لهطول الأمطار بتشكيل غرفة عمليات مركزية وغرف فرعية في الوحدات المحلية لاتخاذ قرارات فورية حال سقوط أمطار من أجل تيسير حركة المواطنين والتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار، أو أي مشاكل قد تطرأ سواء في الصرف الصحي أو الكهرباء أو غيرها من المرافق.