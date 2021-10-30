سيدة تطلب الخلع من زوجها: جسمي مش عاجبه بسبب الحمل

«زوجي لم يقتنع بشكل جسمي منذ بداية حملي، وحاولت إقناعه بأن هذه التغيرات تطرأ على أي امرأة بعد الزواج، ولكن دون فائدة».. بهذ الكلمات وقفت فتاة عشرينية أمام قاضي محكمة الأسرة في إمبابة، رسم على وجهها علامات الحزن والغضب في ىن واحد، وتحمل طفليها على يدها، مطالبة بخلع زوجها؛ لأنه دائم التنمر بعد تغيير شكل جسدها نتيجة لولادتها توأم.

ضرب وتنمر وإهانة

«تزوجت من ابن الجيران بعد إصرار عائلتي، وأقمنا حفل زفاف بسيطًا وتمت الزيجة بعد أشهر من الخطبة، ووسط خلافات بين العائلتين عشت في منزل العائلة، وتحملت ضربه وإهانته وتنمره على شكل جسدي، لأحافظ على بيتي»، تروي الزوجة بداية خلافاتها مع زوجها وأسباب رفعها دعوى ضده.

وأضافت الزوجة: «زوجي لم يقتنع بشكل جسدي منذ بداية حملي، وسئمت من حاولة إقناعه بأن هذه التغيرات تطرأ على أي امرأة بعد الزواج، لكنه لم يتوقف عن المزاح بـ(نكت) بذيئة حول مظهري، في بداية الأمر كنت أتصور أنه مجرد مزاح جارح، ولكن مع مرور أشهر الحمل زاد وزني، وبدأت أشعر بالإهانة».

الزوجة: محدش نصفني

وتابعت: «طلبت منه أن يعاملني باحترام، ويقدر إني حامل في أولاده، وأن الحمل هو السبب، وأنه لازم يتوقف عن إهانتي قدام الناس، وقدام أهله ليل نهار، واشتكيت لأهله ولأهلي لكن محدش نصفني، وطلبوا مني خسارة وزني بعد الولادة والاهتمام بنفسي، يوم بعد يوم بدأت في فقدان الثقة في النفس».

الزوجة: زوجي هددني بالزواج من أخرى

وأشارت الزوجة إلى أنها «فضلت الابتعاد عن المنزل وذهبت للجلوس في بيت أهلي، وابتعدت عن التواجد معه حفاظا عن كرامتى، وبعد الولادة عدت مجبورة علة العيش معه، من أجل الأطفال، لأعيش أسوء أيام حياتي، وكنت مصرة على الحفاظ على المنزل»، مضيفة «حاولت جاهدة أن أخسر وزني بعد الولادة لكنني فشلت، ليهددني بالزواج من فتاة ذات قوام ممشوق، وأن يتركني لتربية الأطفال».

دعوى خلع

واختتمت حديثها، قائلة: «فشلت في جميع الحلول المناسبة لإنقاذ وزني أو منعه من التنمر عليا، فطلبت منه الطلاق فرفض، فتوجهت لإقامة دعوى خلع، لأنقد نفسي، وأتخلص من هذه الزيجة التي فقدتني الثقة بنفسي».