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محمود مسلم

عاجل.. اجتماعات «5+5» الليبية تناقش ملف خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

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الوطن
10:42 ص | السبت 30 أكتوبر 2021
ليبيا

ليبيا

تستضيف مصر، اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» للمرة الثانية، لمناقشة ملف خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، تمهيدًا للبدء في توحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

يتزامن الاجتماع مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والمقرر اجراءها في 24 ديسمبر المقبل، طبقًا لخارطة الطريق الأممية. 

يُشارك في اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5»، رئيس البعثة الاممية للدعم بليبيا يان كوبيتش. 

 

 

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