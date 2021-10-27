أحمد أبو الغيط: لا توجد نية في ليبيا لتأجيل الانتخابات

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، إنه التقى بشخصيتين لهما ثقل في ليبيا، وهما رئيس المجلس الرئاسي محمد يونس المنفي، ورئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، موضحا أنه يرى عقلا هادئا لدى الطرفين، وتأكيدا على رفض التواجد الأجنبي على الأرض الليبية، وكذلك الخضوع لتأثيرات الميلشيات المنتشرة، مع رغبة لعقد الانتخابات في موعدها المحدد ديسمبر المقبل.

الانتخابات الرئاسية الليبية في موعدها

وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الأربعاء، أن هناك دولا تنفذ الانتخابات خلال أسابيع وليس أيام وقد تلجأ ليبيا لهذا، مواصلا: «المجتمع الدولي تحدث عن انتخابات وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة وأنا التقيت في فندق في الدور السابع وعشرين مع الدبيبة وقابلت المنفي في الفندق والاتنين أكدوا أن 24 ديسمبر تاريخ واضح لإطلاق العملية الانتخابية».

التوافق أمر مهم في ليبيا

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه يجب على القوتين الموجوديتن في ليبيا، استمرار التوافق، والذي يقود إلى الانتخابات وظهور الشرعية الجديدة، لافتا إلى أنه لا يوجد أي توقع بحدوث صدام عسكري محتمل في ليبيا.

شروط الترشح للرئاسة الليبية

وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية: «لم نتطرق إلى شروط المرشحين للرئاسة ومرصدتش رفضهم لأي إنسان منتمي لأي تيار زي ما ظهرت تيارات مصرية حاولت تجريد بعض المصريين من أهليتهم في عام 2011 و2012، ومطلوب يكون فيه دمج للميلشيات لو كان نسيجها ليبي إنما لو الميلشيات دي جاية من الخارج أو دول جوار إزي هندمجهم في جيش أو مؤسسات الدولة، ويجب التفاهم مع دول الجوار لإعادة الأشخاص الوافدين من مالي أو تشاد وإخراجهم».