وزيرة خارجية ليبيا: زيارتي لمصر تاريخية ووجدت ترحابا صادقا من السيسي

قالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، إن زيارتها لمصر كانت تاريخية ومهمة للغاية ووجدت ترحابا كبيرا وصادقا من الرئيس عبدالفتاح السيسي وتقديرا عاليا جدا، ووجدات ترحابا من وزير الخارجية سامح شكري وكانت هناك الكثير من المخاوف، «نتفهم هذه المخاوف لأن الأمن القومي لليبيا هو الأمن القومي لمصر، نحن جيران ونتشارك الكثير من المصالح والحدود، وهم يترقبون ما يحدث في ليبيا بحذر واهتمام، والملف الليبي هو من أولياتهم، والدليل على ذلك هو الحضور القوي والمشرف للمصريين بمؤتمر استقرار ليبيا».

خلال العشر سنوات الماضية كان هناك إهمال من الجانب الليبي

وشرحت وزيرة الخارجية الليبية أن خلال العشر سنوات الماضية كان هناك إهمال من الجانب الليبي في التعاون مع دول الجوار والدول الأفريقية، وهو أمر له أسبابه خصوصا وأن الليبيين كانوا ملتهين بالشأن الداخلي، ولكن دول الجوار مهمة جدا فاستقرارها من استقرارنا واستقرارنا من استقرارهم، مشددة على أنه الليبيين ينسون أحيانا أنهم جزء من القارة الأفريقية وأن ليبيا هي دولة عربية «نحن محاطون بتونس أو مصر أو الجزائر وجنوب البحر المتوسط أيضا مهم للتقارب، خصوصا وأن دولة اليونان الأقرب من أي دولة، فهناك تقارب أوروبي والجغرافيا والتاريخ لعب دورا في هذا التقارب، ولا بد أن تكون كل هذه الملفات متضمنة مستقبل ليبيا لإنجاح واستقرار ليبيا».

الطامعون في ليبيا هم المستفيدون من هذه الفوضى

وأضافت وزيرة الخارجية الليبية خلال مقابلة مع «سكاي نيوز عربية»، أن الطامعين في ليبيا هم المستفيدون من هذه الفوضى التي تحدث في ليبيا وهذا الاختراق، أولهم تجار المخدرات وتجار الأسلحة وتجار البشر، والحدود الليبية حدود كبيرة جدا وواسعة بينها وبين دول الحدود، «المال السايب بيعلم السرقة، فلازم نحمي حدودنا ومدخراتنا ومواردنا، ونتخلص من هذه الأزمة، ونحن دائما نستطيع أن نتحكم في مستقبل ليبيا، ونحن الآن في فترة تختلف ونحتاج للجميع».

الساحل الليبي غني بالثروات

وشرحت وزيرة الخارجية الليبية أن الساحل الليبي هو ساحل غني بالثروات وأيضا لنفس الأسباب من الانقسامات لم يكن هناك اهتمام لهذا الجانب فيجب أن يكون هناك اهتمام حقيقي بهذا الملف واتفاقيات يكون فيها المصلحة المشتركة والتعاون المشترك المعول عليها، «مشكلة الهجرة غير الشرعية أثَّرت على التعاون باعتبار أنه يوجد الكثير من المهاجرين غير الشرعيين يستهدفون أوروبا ولا يستهدفون ليبيا ويستهدفون البحر كوسيلة، وهي مشكلة دولية».

النساء يشاركن في الانتخابات وفي مستقبل ليبيا

وأعربت وزيرة الخارجية الليبية أن الكثير من النساء يشاركن في الانتخابات ويشاركن في مستقبل ليبيا المقبل، خصوصا وأن المرأة الليبية قوية وشجاعة وتمتلك الكثير من القدرات، «أنا ضد أن يكون هناك وجود نسائي لمجرد الوجود النسائي، ومعيار الكفاءة هو المعيار المعول عليه ليكون الدور إيجابيا ومؤثرا».