طلب إحاطة عاجل بسبب لعبة جديدة في المدارس: قد تسبب الوفاة

في تحرك عاجل، حذرت النائبة روان لاشبن، عضو مجلس النواب، من مخاطر انتشار لعبة "السلايم" بشكل كبير بين أطفال المدارس، في ظل التحذيرات الطبية من كونها تحتوي على مواد سامة تؤثر على أعضاء الجسم، وتسبب الكثير من الأمراض مثل التسمم والفشل الكلوي والسرطان، وقد تؤدي في بعض الأحيان إلى الوفاة، على حد قولها.

طلب إحاطة لوزيري التعليم والصحة

وقالت النائبة في طلب إحاطة عاجل موجه إلى وزيري التعليم والصحة، إن لعبة السلايم تتكون من مسحوق غسيل جيلى "السائل" والغراء وألوان صناعية، وهذه المواد تؤثر على الجلد، وتكون حبوب نتيجة الحساسية، وتشققات بالجلد، واستنشاق هذه المواد يتسبب فى تهيج فى الجهاز التنفسى، بالإضافة إلى أن رائحة "السلايم" نفاذة نتيجة تركيبته، وتؤدى إلى حدوث آلام بالعينين.

خطورة لعبة السلايم

وأكدت "لاشين" أن الخطورة تكمن فى أن الطفل يقوم باللعب بها ثم يضع يده فى فمه فيؤدي إلى حدوث إسهال وقىء، نتيجة إصابته بالتسمم، وذلك بسبب استعمال مسحوق غسيل فى صناعة "السلايم" والذى يحتوى على نسبة كبيرة من الكلور، وهي مادة سامة، وبالتالى فإنه فى غاية الخطورة إذا وصل إلى فم الطفل بطريقة أو بأخرى.

روان لاشين تناشد الاهالي بتوعية الابناء

وناشدت النائبة روان لاشين، الآباء عدم الاستجابة لرغبة الأبناء فى شراء مثل هذه الألعاب عبر مواقع الانترنت وتوعية الأبناء بمخاطر مثل هذه الأشياء الضارة بصحتهم، حفاظًا على حياة أطفالنا.

وحذرت النائبة من خطر تلك الالعاب التي انتشرت وان الالعاب الاليكترونية اصبحت موجودة في كل بيوت مصر

وسبق ان تقدم اكثر من نائب بطلبات احاطة حول خطورة بعض الالعاب الاليكترونية مثل بابجي او الحوت الازرق

كما ناقشت لجنة الاتصالات طلبات احاطة حول الالعاب الاليكترونية بحضور ممثلي جهاوز الاتصالات التي اكدت استجالة حجب تلك الالعاب الا بحكم قضائي ومن خلال مقدمي خدمة الاتصالات

وطالبت لجان المجلس الاهالي بمراقبة اابناء ومنعهم من تلك الالعاب الخطرة التي تهدد اطفال مصر