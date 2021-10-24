أعضاء مجلس النواب يكرمون محافظ بني سويف وجهازه التنفيذي

سلمت الدكتورة منى عبد الله عضو مجلس النواب، الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أمس السبت، «درع تقدير» بالنيابة عن أعضاء مجلس النواب بدائرة مركز ناصر، تقديرًا لجهود الجهاز التنفيذي تحت قيادته، في إنجاز مشروع المجمع التعليمي «مجمع المدارس» بقرية الرياض ووجود الخدمة التعليمية هذا العام ، في وقت قياسي.

ونقلت النائبة منى عبد الله، شكر وتقدير أبناء مركز بناصر وأعضاء مجلس النواب والممثلين عن أهالي ناصر، لاسيما وأن المجمع التعليمي ساهم مساهمة كبيرة في تقليل كثافة الفصول، وأنه تم تجهيزه بشكل متميز، والذي يعد باكورة المشروعات الجارية تنفيذها في 20 قرية وتوابعها بدائرة المركز وتشمل كل القطاعات الخدمية.

افتتاح مجمع الرياض للتعليم الأساسي ضمن مبادرة حياة كريمة ببني سويف

وأعرب محافظ بني سويف عن شكره لهذه اللفتة الطيبة من أبناء المركز، مؤكدًا أن هذا التكريم هو تقدير لجهود الجهاز التنفيذي بأكمله و مسؤولي المبادرة الرئاسية بالمحافظة التي تضافرت وتكاملت جهودها، في المبادرة غير المسبوقة التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير القري والارتقاء بمستوى جودة ومعيشة المواطن في ربوع مصر.

يشار إلى أن محافظ بني سويف، قد أفتتح مجمع مدارس الرياض للتعليم الأساسي بالإضافة إلى مدرسة ثانوية فنية، بإجمالي 45 فصلاً، والذي تكلف إنشاؤه 21 مليون جنيه، كأول مشروع تم افتتاحه من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك بحضور ممثلي مؤسسة حياة كريمة والقطاعات التنفيذية المعنية، وذلك مع أول أيام العام الدراسي الجديد، حيث استغرق إنشاء المجمع فترة لم تتجاوز6 شهور.