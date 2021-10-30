أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في منشور له عبر صفحته الشخصية، عن موعد بث المواد التعليمية للصف الرابع الابتدائي.

وقال شوقي: «يبدأ غداً إن شاء الله بث للمواد التعليمية لـ الصف الرابع الابتدائي وندعو السادة الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور للمتابعة للتعرف على الطرق الصحيحة لتناول المناهج الجديدة، مع خالص تمنيات وزارة التربية والتعليم بالتوفيق والنجاح».

تصفح «القيم واحترام الآخر» من خلال QR Code

وفي سياق منفصل أعلن شوقي صباح اليوم، أنه يمكن للقارئ أن يتصفح كتاب «القيم واحترام الآخر» للصف الرابع الابتدائي من خلال الـ QR Code المرفق في الصورة االتالية، واستكشاف أهمية هذه المادة لأبنائنا.

وكانت التربية والتعليم أصدرت كتابًا دوريًا بشأن نظام التعليم والمقررات الدراسية للصف الرابع الابتدائي، وذلك في إطار حرص الوزارة على مصلحة أبنائنا الطلاب من خلال تنظيم العمل وتوحيد الإجراءات ونظرًا لكثرة التساؤلات التي ترد للوزارة.

ونص الكتاب الدوري على أن يتم دمج اختباري الشهر الأول والثاني من الفصل الدراسي الأول معًا لطلاب الصف الرابع من الحلقة الابتدائية ــ هذا العام فقط ــ ويكون في المقرر الدراسي الذى تم تدريسه خلال تلك الفترة ويعقد على مستوى المدرسة، دون المساس بنظام التقييم الوارد بالفقرة الأولى من المادة الثامنة بالقرار الوزاري رقم (133) بتاريخ 21/9/ 2021.

وأضافت «التعليم» أنه سيعقد اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول في الموعد المحدد له طبقًا للخريطة الزمنية ويكون على مستوى الإدارة التعليمية. وتطبق التعليمات الواردة في الكتاب الدوري على جميع المدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات، وبالنسبة لمواد الهوية القومية بالمدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة.

تردد قناة مدرستنا لمتابعة بث المواد التعليمية للصف الرابع الابتدائي

وأشارت التعليم إلى أن تردد القناة: 12303 أفقي، معدل ترميز 27500معدل تصحيح الخطأ 5/6.