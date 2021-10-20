طارق شوقي يكشف حقيقة صورة الطالبة النائمة في الفصل: منذ 6 سنوات

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة منشور متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي لطفلة نائمة في الفصل بسبب مرضها، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتب شوقي تحت عنوان «توضيح لإظهار الحقيقة وللتفكر» قائلًا: «تم تداول الصورة المرفقة على أنها في القنطرة غرب بالإسماعيلية على السوشيال ميديا وطلب منا الكثيرون المساعدة»، لافتًا إلى أنه تحقق من الأمر بسؤال مدير المديرية والذي أوضح حقيقة هذه الصورة.

وأضاف: «هذا الموضوع والصور المرافقة تم نشرها من مدة ست سنوات تقريبا للطالبة، أثناء زيارة نجاح البعلي، المدير الأسبق لإدارة القنطرة غرب، إلى المدرسة»، مشيرًا إلى أن «الطالبة كانت تعالج بمستشفى 57 وتم تحويل الطالبة منذ حوالي 4 سنوات إلى محافظة الشرقية، بناء على طلب ولية أمرها وما أفاد به مدير المدرسة آنذاك ومسؤول الحكومة الإلكترونية لشؤون الطلاب بالمدرسة الذي أكد تحويل الطالبة وهي بالصف الرابع الابتدائي بنفس المدرسة».

وزير التعليم: الله المستعان على ما تروجه السوشيال ميديا لتعطيل مسيرة التطوير

واختتم طارق شوقي: «والله المستعان على ما تروجه السوشيال ميديا كل يوم من أجل إثارة المشاكل والبلبلة والتشتيت لتعطيل مسيرة التطوير في مصر».

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لطفلة داخل أحد الفصول ويتحدث معها أحد المسؤولين، وزعموا أن الصورة لطفلة تعاني من مرض السرطان ولا تتلقى العلاج لفقر أهلها وتذهب للمدرسة وتستسلم للمرض ولا تواجهه على خلاف الحقيقة.