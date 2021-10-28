تربوي: عدد مواد الصف الرابع الابتدائي 15.. منها 5 أساسية

قال الدكتور علاء الجندي، مدرس وخبير تربوي، إن ما يتفاعل معه أولياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يأخذ دائما حجما أكبر من حجمه، حيث أن كتاب الرياضيات للصف الرابع الابتدائي يحوي 360 صفحة، المواد الموجودة في الصف الرابع الابتدائي 5 مواد أساسية، وتم زيادة بعض المواد في صورة أنشطة، مثل مادة المهارات الحياتية، وأنشطة التوكاتسو والتربية الدينية والموسيقية والـIT، ومجموع المواد 15 مادة.

الجندي: الاستراتيجية الجديدة تخص الدولة لتطوير التعليم وصولا لعام 2030

وأضاف «الجندي»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم، أن تلك الاستراتيجية هي استراتيجية الدولة من أجل تطوير التعليم، وصولا لعام 2030، ورفض ذلك عدد من الأهالي، لافتا إلى أن منهج الصف الرابع الإبتدائي، سيتم التقييم في الـ5 مواد الأٍاسية بشكل تراكمي لقياس نواتج التعلم.

الجندي: بناء المناهج يقدمه المختصين بمعايير وأهداف للمحتوى

وفند: «مفيش تصميم لبناء منهج بيعمله المتخصصين إلا بمعايير أهداف المحتوى، ويتم إجراء دراسة للفئة المستهدفة، وعايزين نطور ثقافة ولي الأمر أكثر من تطور المناهج، واكتر حاجة بيتعلم منها التلميذ من السماع، بنسبة 75%، وكل كلمات اللغة الإنجليزية بيقوم الطلاب بحفظها».

ولية أمر: «الفهم مع المنهج الكبير صعب.. بنضطر نحفظ بس»

فيما أوضحت دعاء علي، ولي أمر الطالبة يارا محمد عزت بالصف الرابع الابتدائي، أنه ومنذ بداية العام الدراسي لأبنتها ودائما ما تشعر بأن العام الدراسي «مضغوط» وبشده، «الفهم مع المنهج الكبير صعب، وبنضطر نحفظ بس، وبنتي مش فاهمة ولكن بتضطر تحفظ، وبتشيل الكتب يوميا للمدرسة وبتحضر بيهم اليوم الدراسي».

علي: «أحنا كده بنرجع تاني من أول وجديد نحفظهم جدول الضرب»

وأكدت خلال استضافتها بالبرنامج أن منهج الرياضيات للصف الرابع الابتدائي تحول إلى اللغة الإنجليزية، وهو الأمر الذي صعب المهمة على أولياء الأمور لأنهم قاموا بدراسة الرياضيات للأبناء باللغة العربية وصدموا جراء تحويل جداول الضرب للغة الإنجليزية في الصف الرابع الابتدائي، «أحنا كده بنرجع تاني من أول وجديد نحفظهم جدول الضرب».

وتابعت يارا عزت: «مش بعرف أحل بالرغم أني شاطرة جدا في السنين اللي فاتت، أنا في رابعة ابتدائي وعدد الكتب كبير جدا وبروح بيها كل يوم للمدرسة علشان أحضر بيهم الحصص، ومش بقدر افهم كل اللي في المنهج وبعتمد على الحفظ».