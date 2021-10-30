طلاب التعليم الفني يحولون المستشفيات للوحات فنية بأسيوط

عكف فريق من معلمي وطلاب التعليم الفنى على تحويل جدران المستشفيات العامة والمركزية في مدينة أسيوط، للوحات فنية، وذلك ضمن خطة محافظة أسيوط للنظافة والتجميل، في إطار ما أعلنه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن استكمال حملات النظافة والتجميل بمراكز وأحياء المحافظة، واستهداف الشوارع والميادين والمستشفيات المركزية والعامة، في إطار خطة المحافظة للنظافة والتجميل، ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية، لخلق بيئة نظيفة للمواطنين، والتأكيد علي الواجهة الحضارية المميزة للمحافظة، بالتعاون مع وحدة الإنقاذ السريع، وجهاز النظافة والتجميل بالمحافظة، وسيارات الكنس الآلي وشفط الأتربة، ورفع القمامة والمخلفات التابعة للأحياء، وبمشاركة معلمي وطلاب التعليم الفني بالمحافظة.

حملات نظافة مكثفة على مستوى جميع القطاعات

وكلف محافظ أسيوط وحدة الإنقاذ السريع، بالتنسيق مع إدارة التعليم الفني، وجهاز تجميل ونظافة مدينة أسيوط، ورؤساء المراكز والأحياء، لشن حملات نظافة مكثفة على مستوى جميع القطاعات، لرفع مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والحيوية، ورفع كافة أنواع التراكمات والأتربة والمخلفات وغسيل الشوارع والأرصفة أمام المستشفيات المركزية والعامة.

التنسيق بين وحدة الإنقاذ السريع وجهاز النظاقة

ومن جانبه، أوضح خالد مصطفى، مدير وحدة الإنقاذ السريع بمحافظة أسيوط، أنه تم تنفيذ عدة حملات نظافة، استهدفت شوارع «الهلالي والمعلمين والأربعين»، وأمام مستشفيات الرمد والحميات والإيمان الجديد، بالتنسيق بين الوحدة وجهاز النظافة والتجميل، بقيادة طاهر أحمد إسماعيل، حيث تم الدفع بسيارات الكنس الآلي وشفط الأتربة وعمال النظافة، لرفع المخلفات وزراعة الأشجار أمام المستشفيات، فضلاً عن الدفع بسيارات النافوري لغسل الأرصفة والأرضيات والحوائط والجداريات، مشيراً إلى استمرار تنفيذ خطة المحافظة للنظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، وخلق بيئة حضارية للمواطنين.

أعمال دهان أسوار المستشفيات المركزية والعامة

وأشار محمد النمر، مدير عام التعليم الفني بأسيوط، إلى أنه تمت المشاركة بعدد كبير من المعلمين والطلاب فى أعمال دهان أسوار المستشفيات المركزية والعامة بحي شرق وغرب أسيوط، وجميع الأسوار والجداريات بالميادين المختلفة بالمحافظة، استكمالاً لخطة التجميل والتطوير والحفاظ على المظهر الحضاري، وخلق بيئة نظيفة وجميلة، تنفيذاً لتكليفات محافظ أسيوط، بتجميل وطلاء واجهات المنشأت الحكومية والمباني بالمحافظة، ومدخل ديوان عام المحافظة والبهو الرئيسي، الذي تم تزيينه بعلم الجمهورية وعلم المحافظة بصورة جمالية، أبدع فيها طلاب التعليم الفني، لافتاً إلى مشاركة التعليم الفني الفعالة في كافة أعمال التطوير والتجميل التي تتم على مستوى المحافظة، لما لهم من خبرة في هذا المجال، وحرصهم على المشاركة المجتمعية لتطوير محافظتهم وتجميلها، لإظهارها بالمظهر الحضاري، الذي يليق بها كعاصمة للصعيد .