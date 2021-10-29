محافظ أسيوط يتفقد مركز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، فعاليات تطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا المستجد المعتمدة من وزارة الصحة، بالمركز الصحي الحضري بالوليدية، اليوم، ضمن المراكز طبية التى تم تحديدها بمراكز المحافظة لاستقبال جميع الفئات من المواطنين وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض المناعية ممن قاموا بتسجيل بياناتهم على موقع وزارة الصحة وتلقوا رسالة ومكالمة بموعد ومكان التطعيم بالإضافة إلى المواطنين الذين لم يقوموا بالتسجيل.

المحافظ يتفقد فعاليات تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

واطمأن محافظ أسيوط على انتظام سير العمل ببرنامج التسجيل الخاص بوزارة الصحة وتقديم اللقاح للمواطنين بشكل جيد وذلك للفئات المستحقة للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد ممن سجلوا على الموقع الإلكتروني للوزارة واتباع خطوط السير المحددة وتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء التطعيم والتأكد من قياس العلامات الحيوية للمواطنين قبل التطعيم مشيدًا بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وناشد المواطنين غير القادرين على التسجيل بالاتصال على الخط الساخن 15335 للمساعدة في التسجيل حيث يتم التطعيم بعد وصول رسالة بالموعد ومكان التطعيم فضلا عن توفير اللقاح للمواطنين الذين لم يقوموا بالتسجيل على الموقع الالكترونى ومساعدتهم على التسجيل من خلال الفرق الثابتة الموجودة بالمركز تسهيلاً على المواطنين وتشجيعاً لهم للحصول على اللقاح.

وشدد محافظ أسيوط ، على عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح، في أوائل الشهر المقبل كما تقرر عودة فتح دورات مياه المساجد، للتيسير على روادها، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

«سعد»: الانتهاء من تطوير شوارع حي غرب

من جهة أخرى، أكد محافظ أسيوط أن شوارع حي غرب مدينة أسيوط تتزين ببلاط الإنترلوك ضمن خطة شاملة للتطوير والتجميل تقوم بها المحافظة على مستوى المراكز والمدن والأحياء وذلك في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين البيئة العامة لإعادة الوجه الحضاري الذي يليق بها كونها عاصمة للصعيد .

وأوضح المحافظ في بيان صحفي، أن الأيام الماضية شهدت عملًا متواصلًا من مسئولي حي غرب بهدف تطوير ورفع كفاءة الشوارع الداخلية بالمدينة وتركيب بلاط الإنترلوك في عدد من شوارعها لتسهيل حركة مرور المواطنين ضمن خطة تطوير وتجميل المدينة، مشددًا على ضرورة متابعة الأعمال الجاري تنفيذها من قبل قيادات المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للاطمئنان على سير العمل وتنفيذ الخطة الشاملة لرفع كفاءة الشوارع والميادين ليضفى عليها شكلًا جماليًا وحضاريًا.