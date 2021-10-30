طليقة مصطفى فهمي تستغيث: أوقف رقم موبايلي وقطع عني التواصل

استغاثة جديدة وجهتها فاتن موسى طليقة الفنان مصطفى فهمي بعد طلاقها منه، إذ اتهمته بإيقاف رقم الهاتف الخاص بها في مصر، لأنه مكتوب باسمه.

وكتبت عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «بيان لكل الأصدقاء والمعارف وجميع الزملاء من الوسط الإعلامي، فوجئت الآن وأنا لا أزال في بيروت بأن مصطفى فهمي أوقف رقم موبايلي الشخصي الذي أستخدمه وأتواصل من خلاله مع الجميع، من مكتب شركة الاتصالات في مدينة الغردقة، خاصة في ظل الصدمة التي تلقيتها منه وأنا في لبنان واضطرتني للتواصل هاتفيا دوليا ومحليا».

مشكلة مصطفى فهمي وفاتن موسى

وأضافت «فاتن» في منشورها: «وذلك لكون رقم هاتفي الشخصي باسمه منذ أن اقتنيته عند زواجنا، وفعلها بنية وهدف وقصد مضاعفة الضغط عليّ وقطعي عن التواصل مع الجميع، أرجو من الجميع عدم التواصل على رقمي المصري هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب أو غيره لحين إرسال رقم جديد».

طلاق فاتن موسى ومصطفى فهمى

وكانت الإعلامية فاتن موسى قد نشرت منذ أيام قليلة، أنها تلقت نبأ طلاقها غيابيا من زوجها الفنان مصطفي فهمي، عن طريق المحامية سناء لحظي، مضيفةً: «علمت بالطلاق الغيابي منها ومن السوشيال ميديا وتفاجأت بالخبر تماما مثلها مثل كل الجمهور والساحة الإعلامية».

وأضافت أنها سافرت إلى بلدها لبنان لحضور حفل خطبة شقيقتها «منى»، التي شاركت جمهورهما ومحبيهما فيديوهات وصورًا من الحفل الذي تم في بيروت، ورافقها شقيقها «أنور» الذي كان موجودًا معهما في بيت الزوجية في القاهرة، وكان مفترضا أن يرافقهما زوجها الفنان مصطفى فهمي بعد أن تمموا حجز تذاكر الطيران وكل ترتيبات السفر، إلا أنه اعتذر في اللحظة الأخيرة بعد الأحداث الأمنية التي شهدتها العاصمة بيروت مؤخرًا، خاصةً أنه كان مرتبطًا بظروف عمل، وخشي من تصاعد الوضع الأمني في بيروت.