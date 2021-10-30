مدير «الدفاع الجوي»: ندرب الطلاب على التعامل مع أسلحة معقدة تكنولوجيا

تحدث اللواء أركان حرب عبدالعزيز عمر، مدير كلية الدفاع الجوي، عن تخريج الدفعة الـ 49 من كلية الدفاع الجوي، فذكر أن الدراسة في الكلية مستمرة لمدة أربع سنوات، وتوجد سنة تكميلية أخرى للحصول على بكالوريوس الهندسة من جامعة الإسكندرية، مؤكدًا أن الدراسة تمر بمراحل عديدة، إذ أن طبيعة المهمة القتالية لضابط الدفاع الجوي مختلفة، وذلك خلال حواره في برنامج «درع الوطن»، الذي يُعرض على شاشة «TeN».

ضابط الدفاع الجوي يتعامل مع هدف سريع جدا

وأضاف «عمر»، أن ضابط الدفاع الجوي يتعامل مع هدف سريع جدًا، وطائرات مقاتلة سريعة جدًا، فالمعارك الجوية تُقاس بالثانية، فيجب أن يكون الطالب لدية سرعة رد فعل سريعة جدًا، ويملك انضباطا ذاتيا عاليا للغاية، ويكون في نفس الوقت مؤهلا بكل العلوم الهندسية التي تساعده على التعامل مع أعقد الأسلحة التكنولوجية، وهي أسلحة الدفاع الجوي المتطورة، وهذا الأمر يحدث خلال الأربع سنوات الدراسة.

يجب تأهيل طلاب الدفاع الجوي في مختلف المجالات

وأوضح مدير كلية الدفاع الجوي، أنه يجب أن يكون هناك تأهيلا للطالب في جميع المجالات، فضلًا عن تأهيل هندسي، موضحًا أن القيادة العامة للقوات المسلحة وقوات الدفاع الجوي تمد الكلية بأحدث المعامل الهندسية الموجودة في مصر، وتكون الأجهزة التي بها الأحدث في العالم بشكل يؤدي إلى تأهيل الطالب تأهيل عالٍ، «كل ده عشان لما الطالب ييجي يتخصص في الأجهزة التكنولوجية، مش بس يبقى عارف يشغلها، بل يقدر كمان يتعامل معاها، ويحل مشاكلها الفنية، وكمان يقدر يطور فيها».