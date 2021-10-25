السيسي يصدّق على تعيين خريجي الكليات العسكرية

صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تعيين خريجي دفعات 115 حربية، و72 بحرية، و88 جوية، و49 دفاع جوي، والدفعة 114 حربية حاملي المؤهلات العليا، والدفعة 50 معهد فني برتبة الملازم تحت الاختبار، والدفعة 58 فنية عسكرية والدفعة الأولى من الحاصلين على الدراسات العليا تحت الاختبار طبقا درجاتهم العلمية، اعتبارا من 30 يونيو 2021.

كما صدّق الرئيس على تعيين خريجي الدفعة الثالثة من كلية الطب بالكليات المسلحة برتبة الملازم أول طبيب امتياز تحت الاختبار، اعتبارا من 1 أكتوبر 2021، ومنح أوائل الخريجين نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية تقديرا لأدائهم واجباتهم بتفانٍ وإخلاص أثناء الدراسة.

أسماء خريجي الكلية الحربية

ملازم تحت الاختبار فاروق رضا فاروق، ملازم تحت الاختبار إسلام نادر سعد زغلول، رائد تحت الاختبار أحمد رضوان محمد، نقيب صيدلي تحت الاختبار فدوى محمد حماد، ومن جمهورية غينيا ملازم تحت الاختبار محمد موري، ومن فلسطين ملازم تحت الاختبار محمد خالد، ومن الصومال ملازم تحت الاختبار معاوية عمر عثمان.

أسماء خريجي الكلية البحرية

ملازم بحري تحت الاختبار أحمد إبراهيم، ومن دولة الكويت ملازم بحري تحت الاختبار عامر منور عامر، ومن اليمن ملازم بحري تحت الاختبار أيمن عبدالله سالم، ومن الكلية الجوية ملازم طيار تحت الاختبار سيف الدين حازم عبدالسلام، وملازم جوي تحت الاختبار عبدالله أشرف محمد، ومن السودان ملازم طيار تحت الاختبار محمد حسن بشير.

أسماء خريجي الكلية الفنية العسكرية

ملازم أول تحت الاختبار محمد السيد مصطفى، ومن البحرين ملازم أول تحت الاختبار محمد محمود حسن، ومن كلية الدفاع الجوي ملازم تحت الاختبار السيد مجاهد علي، ومن السعودية ملازم تحت الاختبار مشعل بن سعد بن سليمان.

أسماء خريجي كلية الطب بالقوات المسلحة

ملازم أول طبيب امتياز تحت الاختبار أحمد عبدالحميد فتحي، ومن المعهد الفني ملازم تحت الاختبار مجدي محمد أبوالفرح.