مدير كلية الدفاع الجوي للخريجين: هتقوموا بأشرف وأقدس مهمة

وجه اللواء أركان حرب عبدالعزيز عمر، مدير كلية الدفاع الجوي، رسالة لخريجي الدفعة الـ 49 من كلية الدفاع الجوي، إذ قال: «أبنائي الخريجين ألف مبروك، بذلتم مجهود خلال فترة الكلية، لكن الآن عليكم عبء ومسؤولية كبيرة جدًا، هتنضموا خلاص لصفوف قوات الدفاع الجوي، هتقوموا بأشرف مهمة ممكن أي حد يعملها، وهي حماية سماء مصرنا الغالية»، مناشدًا إياهم بالتحلي بالانضباط الذاتي الذي تعلموه في الكلية، والحفاظ على ما تعلموه وكذلك تنميته.

حماية سماء مصر الغالية أقدس مهمة

وأضاف «عمر»، خلال حواره في برنامج «درع الوطن»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن علم الدفاع الجوي لا ينتهي، لذلك يوصي الخريجين عندما يترأسون قيادة وحدة فرعية صغرى أن يهتموا بمن يرأسوهم لأنهم خير أجناد الأرض، «لازم يحافظوا عليهم ويعلموهم وينقلوا لهم كل اللي اتعلموه في الكلية، ببارك لأهالي الخريجين بقولهم ألف مبروك وبشكرهم، وبقول إنكم قدمتوا أغلى ما تملكون ووضعتوهم في أشرف وأقدس مهمة وهي حماية سماء مصرنا الغالية».

تدريب عملي لطلاب كلية الدفاع الجوي

وأشار مدير كلية الدفاع الجوي، إلى أن هناك تدريبا عمليا للطلاب، إذ يتم تأهيله أولًا على المقلدات، وبعد ذلك يتم تدريبة على الوحدات العاملة بالفعل، ثم يعود مرة أخرى للكلية من أجل استكمال دراسته الهندسية والنظرية، « بنطبق نفس معايير كلية الهندسة جامعة الإسكندرية ونحصل على نفس الشهادة الهندسية وفيه تعاون أكثر من جامعة الإسكندرية، بتوجيهات من القائد العام للقوات المسلحة، فيه مؤتمر دولي يتم عقده شهر 7 في الشهر قدرنا فيه نتعاون مع جامعات مصرية».

وتابع: «عملنا معرض للمشروعات الهندسية لكلية الدفاع الجوي وشوفنا قدرات الطلبة عندنا قد إيه مستواهم قد يفوق معظم الجامعات المدنية، المتفوقين من الطلبة يرجعوا بعد كدة أعضاء هيئة التدريس، ويتم تأهيله بالماجستير ثم الدكتواره من مختلف الجامعات المصرية والأجنبية».