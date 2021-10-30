مدير «قصر العيني»: نتائج استخدام «مونوكرونال أنتي باديز» في علاج كورونا مبشرة

أكد الدكتور عمرو الحديدي، مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي التابع لمستشفيات جامعة القاهرة، أن الأماكن المخصصة لعزل كورونا، تشهد انخفاضا كبيرا في نسب الإشغالات المخصصة للعزل، موضحا أن هناك 20 حالة مرضية فقط مصابة بفيروس كورونا محجوزة بالدور المخصص للمصابين بالمرض، و10 حالات محجوزة بالعزل الداخلي و10 آخرين محتجزين بالرعاية المركزة، مؤكدا أن هناك استعداد على أعلى مستوى لمواجهة أي سيناريوهات تتعلق بزيادة الإعداد الفترة المقبلة إن حدثت، منوها إلى أن انخفاض نسب الإشغالات مؤشر إيجابي فيما يتعلق بالفترة المقبلة.

تطبيق دواء مونوكرونال أنتي باديز على 8 حالات

وعن استخدام دواء مونوكرونال أنتي باديز، والذي استخدمه ترامب لعلاج فيروس كورونا، أوضح مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي التابع لمستشفيات جامعة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نتائج الدواء مبشرة جدا، وحققت نتائج إيجابية، مشيرا إلى أن عدد الحالات التي استخدمت الدواء بلغ عددها 8 حتى الآن، مشيرا إلى أنه يتم التوسع في عدد الحالات الفترة المقبلة.

الدواء يمنع دخول الحالات الرعاية المركزة

وأضاف مدير مستشفيات قصر العيني الفرنساوي، أن الدواء عبارة عن محلول ويتم منحه لعدد من الحالات المحددة وهي البسيطة والمتوسطة، مشيرا إلى أنه بعد أخذ المحلول يبدأ التعامل مع المريض بالأدوية المساعدة الأخرى في العزل المنزلي دون الحاجة إلى البقاء في المستشفى، مؤكدا أن الدواء يقلل من تدهور الحالات ودخولها في مراحل صعبة أو الرعايات المركزة، أو حدوث أي أعراض جانبية، مشيرا إلى أن الحالات بعد أخذ المحلول تمكث 12 ساعة وبعد ذلك تذهب إلى المنزل لاستكمال العلاج.