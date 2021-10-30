إجراء أول جراحة روبوتية لإزالة المرارة بالمستشفى التخصصي غدا

كشف الدكتور هشام أنور، نائب مدير مستشفى عين شمس التخصصي التابعة لمستشفيات جامعة عين شمس، موعد إجراء أول عملية روبوتية في مصر داخل مستشفيات جامعة عين شمس، قائلا: «انتهينا من كافة التحضيرات الخاصة بإجراء العلمية».

وتابع نائب مدير مستشفى عين شمس التخصصي، في تصريحات لـ«الوطن»: «العملية مقرر أن تتم خلال الساعات المقبلة»، موضحا أنه سيجرى إجراء العملية غدًا وهي استئصال مرارة لمريض، مشيرًا إلى أن العملية تعد الأولى من نوعها في مصر.

نائب مستشفى عين شمس التخصصي: تقديم خدمة طبية متميزة للمواطن المصري

وكان الدكتور وليد أنور، مدير مستشفى عين شمس التخصصي، كشف عن تفاصيل العملية الأولي من نوعها، قائلا: «جرى الانتهاء من تركيب الأجهزة داخل غرفة العمليات بالمستشفى التخصصي بجانب تحديد المريض».

ولفت إلى أنها عملية إزالة مرارة من مريض، بجانب الانتهاء من كافة الإجراءات الطبية والفحوصات والكشوفات الخاصة»، مؤكدا أن التجربة تتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتطوير المنظومة الطبية وبما يسهم في تقديم خدمة طبية متميزة للمواطن المصري بكافة التخصصات العلمية الطبية.

اكتفاء تام لجميع التجهيزات والأدوية والمستلزمات الطبية

وفي السياق ذاته، تواصل المستشفيات الجامعية بمختلف المحافظات، استعداداتها لمواجهة أي أزمات تتعلق بفيروس كورونا، تتعلق بزيادة الإعداد الفترة المقبلة.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أن هناك اكتفاء تاما لجميع التجهيزات والأدوية والمستلزمات الطبية، ولا توجد أي أزمات أو نواقص في هذا الشأن، منوها إلى أن الفترة الحالية تشهد زيادة في إعداد الإصابات بفيروس كورونا وفقا للبيانات الرسمية المعلنة من قبل وزارة الصحة المصرية.