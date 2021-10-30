مستشفى الدمرداش: نسبة إشغالات أسرة عزل كورونا 100%

أكد الدكتور علي الأنور، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس «الدمرداش»، ان هناك توجيهات مباشرة من مجلس جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، بالاستعداد لجميع السيناريوهات المتعلقة بالموجة الرابعة من فيروس كورونا، مشددا على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن كلاً من مستشفى عين شمس التخصصي بالعبور ووحدات الرعاية المركزة بمستشفيات الباطنة بالجامعة، تشهدان إقبالاً كبير، ونسب الإشغالات بها وصلت لـ 100% بمختلف الأسرة والأماكن المخصصة للعزل.

عين شمس: لا نعاني من نواقص في الأدوية والمستلزمات

واكد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس لـ«الوطن»، أن المستشفيات الجامعية والأماكن المخصصة للعزل و تتبع جامعة عين شمس لا تعاني من أي نواقص أو مستلزمات طبية بها، منوها إلى انه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، مع تأكيد ضرورة تطعيم جميع منتسبي الجامعة والمستشفيات للقاحات ضد فيروس كورونا في إطار تنفيذ توجيهات الدولة المصرية بشأن مواجهة المرض.

العليا للفيروسات: يجب الإسراع للحصول على لقاح كورونا

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، أن نتائج الدراسات التي أجراها أساتذة طب قصر العيني ومستشفى أورام الأطفال 57357 أوضحت أن السلالة المنتشرة في الموجة الرابعة غالبيتها من «دلتا»، مؤكدا أن مصر خالية حتى الآن من سلالات خطرة مثل «لامدا»، كما يوجد اهتمام خلال الفترة المقبلة بضرورة الإسراع للحصول على لقاحات كورونا للوقاية من الإصابة وتقليل حدة وشدة الأعراض، منوها إلى أن كل اللقاحات آمنة، ولا توجد منها أي خطورة، ولا توجد لها أي أعراض جانبية خطيرة.