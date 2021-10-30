أمطار متوسطة على القليوبية وأجهزة المحافظة تعلن الطوارئ

شهدت محافظة القليوبية حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مساء اليوم السبت، مع هطول أمطار متوسطة على معظم أنحاء المحافظة، خاصة العاصمة بنها، مما دفع أجهزة المحافظة إلى إعلان حالة الطوارئ في عدة قطاعات، على رأسها شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومجالس المدن، لمواجهة أي طارئ.

«الوطن» قدمت بثاً مباشراً خلال هطول الأمطار في القليوبية على مدينة بنها، بالقرب من الطريق الزراعي السريع، ومدخل بنها من ناحية كوبري «15 مايو»، استعرضت فيه سير الحركة المرورية وحركة المواطنين والسيارات وإجراءات المحافظة لمواجهة الأمطار.

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طوارئ في قطاعات القليوبية تحسباً لموجة الطقس السيئ

وتزامناً مع هطول الأمطار، وجه اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، برئاسة المهندس مصطفى مجاهد، بشأن اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير، في ظل توقعات الأرصاد الجوية بوجود تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة، واحتمالات هطول الأمطار.

250 معدة تشارك في التدخل السريع بالمناطق الساخنة والأنفاق

وخصصت محافظة القليوبية 250 معدة، تابعة لشركة مياه القليوبية، لمواجهة تراكمات المياه الناجمة عن الأمطار على الطرق العامة والمناطق الساخنة، وخاصةً في الأنفاق الرئيسية، ومنها نفق «شعراوي»، ونفق «سعد زغلول»، ونفق «كلية العلوم» بمدينة بنها، ونفق «سندنهور» بمركز بنها، ونفق «الحدادين» ونفق «مشتهر» بمركز طوخ، ونفق «مزلقان ذكي» بمدينة قها، ونفق الطريق الدائري بقليوب.

تجارب محاكاة لرفع الأمطار بالمناطق الساخنة

وفي وقت سابق، جرى تنفيذ تجارب محاكاة لرفع الأمطار وتنفيذ مناورات في تلك المناطق الساخنة، للتأكد من جاهزية كل الأجهزة التنفيذية بها لسرعة التعامل الفوري واللحظي مع الكوارث والسيول والأمطار الشديدة، مع مراجعة جميع محطات الرفع والطلمبات ومعدات الصرف، حتى تكون في حالة تأهب واستعداد تام، لحين انتهاء موسم الشتاء، ولمواجهة أي احتمالات طارئة أثناء سقوط الأمطار، والتأكد من سلامة وصلاحية مولدات الكهرباء بمحطات الصرف الزراعي والصرف الصحي والمستشفيات العامة، وتأمين أعمدة الإنارة بنطاق الأحياء، مع استمرار أعمال الصيانة الدورية، والاستجابة لشكاوى المواطنين.