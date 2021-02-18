سقوط 3 أشجار ونفوق جاموسة بسبب الطقس السيئ في القليوبية

استمرت أعمال رفع آثار الأمطار من شوارع القليوبية عبر المعدات التي دفعت بها شركة مياة الشرب والصرف، بالتوازي مع عمليات شفط المياه أسفل الأنفاق، عبر السيارات التابعة لمجالس المدن، المتمركزة أسفل الأنفاق.

فيما تأثرت قرى مركز ومدينة طوخ بالطقس السيئ الذي تعرضت له القليوبية، أمس، من عواصف باردة ورياح شديدة، في سقوط 3 شجرات في أماكن متفرقة بدائرة المركز والمدينة.

ففى منطقة الشهر العقاري بمدينة طوخ، سقطت شجرة «جزويرن» ضخمة، تسببت في انقطاع شبكة الكهرباء عن المنطقة، وعلى الفور رفعت وفتح الطريق أمام حركة المرور، وإصلاح الشبكة وإعادة التيار الكهربائي.

وفى الوحدة المحلية بكفر منصور سقطت شجرة كافور على طريق «كفر النخلة - كفر منصور»، ما تسبب في انقطاع شبكة الكهرباء، وعلى الفور رفعت الأجهزة التنفيذية بالوحدة برئاسة عبدالفتاح العزب، آثار الأشجار، وإصلاح الأسلاك الكهربائية.

وفى الوحدة المحلية بترسا سقطت شجرة بحرم الطريق السريع بطوخ، وعلى الفور رفعت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية برئاسة محمود أحمد محمود آثارها.

ومازالت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة طوخ وجميع الوحدات المحلية العشرة ومسؤولي الجهات المعنية، مستمرون في وضع الاستعداد القصوى لمواجهة التغيرات الجوية، حتى انتهاء ذروة التقلبات.

في السياق ذاته، أصدرت محافظة القليوبية بيانا كشفت فيه ملابسات واقعة صعق جاموسة بشبين القناطر، في أثناء مرورها بجانب أحد الأعمدة.

وجاء في البيان، أنه تم التواصل مع مسؤول مكتب كهرباء نوي، بالتنسيق مع مسؤول كهرباء الوحده فور وقوع الحادث، وعلي الفور توجه إلى المكان، وتم التعامل مع العمود وتبين أنه ماس كهربائي ناتج عن أحد توصيلات الأهالي، وأصلح، علما أن يتبع شركة الكهرباء بأحد الشوارع الداخلية، وليس للإنارة العامة.

من ناحية أخرى، تقرر التنسيق مع التضامن الاجتماعي لصرف مساعدة مالية تعويضا لصاحب الجاموسة، نظرا لظروفه.