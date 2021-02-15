القليوبية تعلن الطوارئ لمواجهة الطقس المتوقع وتطلق 7 تحذيرات 

أعلن عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة سوء الأحوال الجوية المتوقع أن تشهدها المحافظة خلال الساعات المقبلة، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، التي قد يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط للرياح، وسقوط الأمطار الغزيرة تكون رعدية أحيانا.

وشدد المحافظ، على رفع درجة انتشار جميع فرق ومعدات التدخل السريع قبل بداية موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة المتوقعة، وتأهب جميع الأطقم والمعدات، والتنسيق مع جميع الشركات العاملة لتوفير معدات إضافية، إذا استدعى الأمر، مؤكدا تواجد كل الأجهزة المعنية بالمواقع المخصصة، مع انعقاد غرفة العمليات المركزية، بوجود أعضاء من كل الجهات المعنية للتدخل المباشر وحل أي مشكلة تطرأ.

وشدد على رفع درجة الاستعداد والتأهب منذ الآن وحتى انتهاء الموجة، التى قد تستمر لمدة يومين، والتعامل بمنتهى الجدية بجميع القطاعات، واستنفار كل الجهود، والتنسيق بين الجهات كل في موقعه، لمواجهة أى أحداث طارئة أو أزمات متوقعة، واتخاذ كل الإجراءات الفورية والتدابير اللازمة لتقليل الآثار، مع إنعقاد غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات والشركات على مدار 24 ساعة، لتلقي كل البلاغات، وإخطار غرفة العمليات المركزية أولاً بأول.

كما شدد المحافظ على مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه، والتأكد من تراخيصها وتوافر كل وسائل الأمان والإشتراطات بها، ووقف المخالف منها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار.

ووجه بمراجعة محطات الرفع، والتأكد من جاهزية الماكينات والمعدات بها، على أن يتم التشغيل بالنظام التبادلي لتلك الماكينات، مع تواجد فرق للصيانة والكهرباء بها، والتأكد من توافر الوقود اللازم لكل المعدات، سواء المتواجدة بالشوارع أو المعدات الخاصة بمحطات الرفع والصرف، والمتابعة المستمرة للطرق والمحاور الرئيسية، للتأكد من عدم وجود أي تجمعات للمياه أو الرمال عليها.

وشدد على الاستنفار التام لجميع الأجهزة الأمنية والصحة والإسعاف والحماية المدنية، وكل المرافق، مع التواجد المستمر بالشارع على مدار الساعة، واستمرار أعمال تطهير صفايات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق، وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق، ومراجعة كل الإستعدادات والتمركزات، للتعامل مع السيول والأمطار، ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف.

وشدد على متابعة كابلات الضغط العالي المنخفض والإنارة العامة، ومراجعة كل الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية، وسرعة اتخاذ اللازم، بإجراء الصيانة حفاظا على الأرواح والممتلكات.

وأهاب المحافظ بالمواطنين، أثناء الأمطار والرياح الشديدة التى قد يصاحبها رعد وبرق، بالالتزام بمنازلهم إلا للضرورة، وكذا الالتزام بإتباع الإرشادات التالية:

- تجنب القيادة على الطرقات السريعة أثناء سقوط الأمطار والرياح المثيرة للاتربة والرمال.

- عدم التوقف لأي سبب على الطريق والدخول إلى الطرقات الجانبية.

- تجنب الإقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك.

- فصل التيار الكهربائي عن المنزل في حالة الخطورة المحتملة.

- التواصل السريع مع الجهات المختصة (الوحدة المحلية أو فرع شركة المياه والصرف الصحي) في حالة وجود تجمعات متزايدة لا يتم تصريفها.

- فصل التيار الكهربائي غير المؤمن أو المتصل بشكل عشوائي.

- عدم الوقوف بجانب الأشجار والأسوار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء والعواصف الشديدة.