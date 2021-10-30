مصر تدين تفجيرا إرهابيا استهدف محيط مطار عدن الدولي

أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم 30 أكتوبر الجاري، بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف مُحيط مطار عدن الدولي، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

مصر تعرب عن تعازيها لليمن في ضحايا الهجوم الإرهابي

وأعربت مصر عن خالص التعازي والمواساة لليمن الشقيق، حكومة وشعبًا، ولذوي ضحايا هذا العمل الإرهابي الخسيس، وعن التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين؛ مؤكدة تضامنها الكامل ووقوفها بجانب اليمن الشقيق في نضاله لمواجهة آفة الإرهاب البغيضة وفي سعيه نحو تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.