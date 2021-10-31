جامعة حورس تعلن منح الطلاب والعاملين بها إجازة بسبب الأمطار

أعلنت جامعة حورس منح الطلاب والعاملين بها إجازة اليوم الأحد الموافق 31 من أكتوبر، باستثناء إدارة الطوارئ، وذلك نظرا لهطول الأمطار الغزيرة وعدم استقرار الطقس خلال الساعات المقبلة.

القرار لا يسري على إدارة الطوارئ

وأصدرت جامعة حورس بيانا عاجلا جاء فيه: «نظرا لهطول أمطار غزيرة وعدم استقرار الطقس خلال الساعات القادمة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا، مما يترتب عليه عدم ملائمة الطرق وعدم ضمان المواصلات الخاصة والعامة (الباصات) التي تنقل الطلاب إلى الجامعة من المدن والمحافظات المجاورة».

وتابع بيان جامعة حورس، «بناء على ما تخوله لائحة الجامعة للدكتور إبراهيم صابر رئيس مجلس الأمناء، باتخاذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية وباعتبار أمن وسلامة الطلاب والطالبات في مقدمة أولويات إدارة الجامعة تقرر اعتبار اليوم الأحد الموافق 31 – 10 – 2021 إجازة لجميع الطلاب والعاملين بالجامعة».

استئناف الدراسة الاثنين

وأكد بيان جامعة حورس أن القرار لا يسري على إدارات الطوارئ المتمثلة في الإدارة الهندسية والأمن والخدمات المعاونة والمسطحات الخضراء.

وأشار بيان جامعة حورس أن الدراسة تستأنف يوم الاثنين الموافق 1- 11 – 2021، مختتما: «حفظ الله الجميع من كل مكروه أو سوء وكل التوفيق والخير والحب لكل من ينتسب لجامعتنا الحبيبة».

وتشهد بعض المناطق من أنحاء الجمهورية حالة من الطقس السيء منذ السبت، حيث سقطت أمطار من متوسطة لغزيرة ورعدية على السواحل الشمالية للبلاد والوجه البحري وامتدت للقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ويتوقع خبراء الطقس أن يستمر تكاثر السحب المصاحبة لسقوط للأمطار التي تكون غزيرة أحيانا على بعض المناطق اليوم الأحد، إضافة للشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

ولفت الخبراء أن هذه الحالة ستستمر هذه الليلة وغدا الأحد، بأمطار من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية، مع ارتفاع درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي اليوم وغدا، وتبدأ في الانخفاض قليلا بداية من الإثنين وتعود إلى المعدلات الطبيعية.