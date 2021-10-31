محمود عبد المغني: خبر مشاركتي في فيلم المحكمة «شائعة» واستعد لعمل درامي

نفى الفنان محمود عبد المغني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، تواجده في فيلم «المحكمة»، قائلاً: «أنا لم أتواجد في فيلم المحكمة، وهذه المعلومة التي تداولها معظم المواقع شائعة خاطئة، وليس لها أي شأن من الصحة».

محمود عبد المغني في عمل درامي جديد

وأشار الفنان محمود عبد المغني، إلى أنه يستعد لعمل درامي جديد، قائلاً: «أنا أدخل في مسلسل جديد، والذي يحمل اسم «وش تالت»، مع الفنانة حنان مطاوع، إخراج أحمد حسن».

محمود عبد المغني: «وش تالت» يتكون من 15 حلقة

وتابع الفنان محمود عبد المغني، حديثه عن مسلسله الجديد، قائلاً: «مسلسل وش تالت، سيكون عبارة عن 15 حلقة، وسيعرض على أحد المنصات الإلكترونية»، لافتاً إلى أن فريق العمل ما زال في مرحلة التصوير حتى الآن.

عبد المغني يتحدث عن دوره في «وش تالت»

وعن دوره في مسلسل «وش تالت»، قال محمود عبد المغني، «دوري مختلف، وسيكون مفاجأة، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور، ويحقق العديد من المشاهدات».

عرض مسلسل «السيدة زينب» لـ عبد المغني

ويُعرض حالياً لـ الفنان محمود عبد المغني، مسلسل «السيدة زينب»، الذي يشاركه في بطولته العديد من النجوم، مثل: دينا، سوسن بدر، ليلى عز العرب، حسام داغر، أحمد وفيق، وغيرهم من الفنانين، ومن تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.

أحداث مسلسل «السيدة زينب»

وتدور أحداث مسلسل «السيدة زينب»، في إطار اجتماعي، حول حي زقاق المدق، ومنطقة السيدة زينب، ويتناول أبطال العمل قصص كثيرة لأهالي تلك المنطقة.

ويتكون مسلسل «السيدة زينب»، من 60 حلقة، ويُعرض على شاشة «المحور»، من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع، في تمام الساعة 7 مساء والإعادة 1 صباحاً، لتكون الإعادة الأخرى في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.