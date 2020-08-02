محمود عبد المغني عن مشاركته في "صاحب المقام": يا كريم يا الله

احتفى الفنان محمود عبد المغني بإشادة الجمهور له بعد مشاركته في فيلم "صاحب المقا"، والذي عُرض عبر إحدى المنصات الإلكترونية بموسم عيد الأضحى.

ونشر "عبد المغني" عبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام" صورة لتعليق الجمهور على مشاركته بالفيلم وعلق: "ياكريم يا الله.. ياجميل يا الله.. الحمد لله.. صاحب المقام".

يذكر أن الكاتب والروائي إبراهيم عيسى، قال في تصريحات صحفية إنه عرض فكرة فيلم "صاحب المقام" على المخرج ماندو العدل أثناء عمله معه في مسلسل "أرض النفاق" لمحمد هنيدي، كما عرضها على أحمد السبكي الذي تحمس للفكرة.

وأضاف الروائي أن "السبكي" لم يتدخل مطلقًا في العمل بل كان داعمًا له، وكشف عن أن دور الفنانة يسرا في الفيلم كان في البداية لرجل، ولكن عندما تحدث ماندو العدل مع يسرا تحمست للمشاركة في الفيلم فقام بتحويل الشخصية لشخصية "الست روح" التي جسدتها يسرا ضمن أحداث الفيلم.

وكان الناقد السينمائي طارق الشناوي قد عبر عبر حسابه على "فيسبوك" على الفيلم قائلًا: "صاحب المقام فيلم سينمائي مصنوع بحرفية ومتعة لجمهور السينما.. تظلمه المنصة لأن شاشة الكمبيوتر تغتال روح السينما.. ولكن يستحق التحية كل من الكاتب إبراهيم عيسى، والمخرج محمد العدل، والأبطال يسرا وآسر ياسين وأمينة خليل وريهام عبد الغفور وسلوى محمد علي وإنجي المقدم ومحمود عبد المغني، وقدم إبراهيم نصر أعظم أدواره قبل أن يقول لنا وداعا".