مستشار الرئيس للصحة يكشف عن عدد المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية والوقائية، إن مصر استطاعت منذ فترة كبيرة تنويع اللقاحات ومصادر الحصول عليها من خلال الدعم السياسي والرئاسي والتمويل الحكومي، لافتًا إلى أنه هناك تدفقًا في اللقاحات، ومنها المجموعة القادمة من «كوفاكس» المنظمة العالمية أو التحالف العالمي لتوفير اللقاحات لبعض الدول.

وأوضح مستشار الرئيس للشئون الصحية والوقائية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي همام مجاهد، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الدولة دفعت نحو 400 مليون؛ دولار للحصول على مجموعات كبيرة جدا من اللقاحات، مشيرًا إلى أن الدفعة الأخيرة من لقاح فايرز التي تلقتها الدولة جاءت من مؤسسة «كوفاكس» بالولايات المتحدة الأمريكية، موجها الشكر لكافة الجهات التي تدعم مصر في هذا الاتجاه.

تطعيم 25 مليون مواطن بلقاح كورونا

وأكد «تاج الدين»، أنه تم تطعيم نحو 25 مليون مواطن بلقاحات كورونا المختلفة بواقع 35 مليون جرعة «أولى وثانية»، موضحًا أن الدولة تهدف الوصول لتلقيح 40 مليون مواطن في نهاية ديسمبر المقبل.

القارة الأفريقية تعاني من نقص شديد في اللقاحات

وأضاف أن القارة الأفريقية التي يسكنها نحو مليار و400 مليون مواطن، تعاني من نقص شديد في اللقاحات، إذ تم تطعيم 5% فقط، مؤكدًا أن دعم الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية بما تملكه من قدرات وكميات كبيرة من اللقاحات لمصر والدول الأخرى يعد إنجازًا كبيرًا جدًا، مشددًا على أن العالم ما زال يعاني من توفير الجرعات الكافية.