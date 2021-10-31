247.1 مليون إصابة بـ كورونا.. ونائبة بايدن تتلقى جرعة ثالثة من موديرنا

ارتفعت إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» حول العالم إلى 247130550 حالة، وذلك منذ ظهوره، قبل نحو عامين، فيما بلغت الوفيات 5010463 حالة، بينما سجلت حالات الشفاء، 223855970 حالة.

ارتفاع إجمالي وفيات كوريا الجنوبية إلى 2849 حالة

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت وكالة «مكافحة الأمراض»، اليوم الأحد، تسجيل 2,061 إصابة بـ«كورونا» و 19حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 364700 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفبات إلى 2849 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وفي البرازيل، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 10693 إصابة جديدة بـ«كورونا» و 232 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية،، ليتخطى عدد الإصابات في البلاد 21 مليونا حالة، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 607 آلاف حالة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي الولايات المتحدة، تلقت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الجرعة المعززة من «لقاح موديرنا»، أمس السبت، لتشجيع الأشخاص المؤهلين على فعل الشيء نفسه.

وقالت هاريس «57 عاما»، قبل تلقيها الجرعة: «آمن ومجاني»، موضحة ان الغالبية العظمى، أكثر من 90% من الأشخاص في العناية المركزة أو الذين يتوفون بسبب «كورونا»، لم يتلقوا اللقاح، وأضافت المسؤولة الأمريكية: «لذا لنتطعم كي نخرج من هذا الوباء».

وفي الصين، أعلنت السلطات الصحية الصينية، تطعيم أكثر من 1.07 مليار شخص في البلاد بشكل كامل ضد كورونا حتى، امس الاول الجمعة،.وقال المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية «مي فنج»، في مؤتمر صحفي، امس السبت، إنه تم استخدام إجمالي 2.26 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لـ الفيروس.

ارتفاع إجمالي إصابات سوريا إلى 43146 حالة

عربيا، أعلنت وزارة الصحة السورية، أمس السبت، تسجيل 260 إصابة جديدة بـ«كورونا» و7 حالات وفاة و89 حالة شفاء من الفيروس في البلاد، وقالت في بيان، إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 43146 حالة، فيما وصلت حصيلة الوفيات بـ«كورونا» إلى 2560 حالة، بينما وصل مجموع حالات التعافي من الفيروس إلى 26288 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».

الداخلية الأردنية: سيتم اتخاذ إجراءات مشددة بحق العمالة الوافدة التي لم تحصل على اللقاح

وفي الأردن، أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، أمس السبت، أنه سيتم اتخاذ إجراءات مشددة بحق العمالة الوافدة التي لم تحصل على لقاح كورونا اعتبارا من 15 ديسمبر المقبل، ومن ضمن الإجراءات إبعاد غير الحاصلين على اللقاح إلى خارج الأردن.

وكانت وزارة الصحة الأردنية، قالت أمس السبت، إن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 3939861 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3518827 شخصا، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الأردنية الرسمية «بترا».

وكانت الوزارة الأردنية، أعلنت، أمس السبت، تسجيل 1022 إصابة بـ«كورونا» و 12 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 860818 إصابة،فيما وصل مجموع الوفيات إلى 11028 وفاة.