الصين تسجل 48 إصابة محلية بـ«كورونا».. و446 حالة وفاة بالهند

سجلت السلطات الصحية في الصين، اليوم الأحد، 48 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وقالت «لجنة الصحة الوطنية»، في تقرير يومي، إن من الحالات الجديدة المحلية المذكورة، تم تسجيل 19 حالة في هيلونججيانج، و10 في منغوليا الداخلية، و9 في قانسو، و3 حالات في كل من شاندونج و نينجشيا، وحالتان في يونان، وحالة واحدة في كل من بكين و جيانجشي.

وأضافت اللجنة الصينية، أن البر الرئيسي سجل 23 حالة إصابة وافدة، بما فيها 6 حالات صُنّفت سابقاً كحالات إصابة من دون أعراض، موضحة أنه تم تسجيل 3 حالات جديدة يُشتبه بإصابتها قادمة من خارج البر الرئيسي الصيني في شنجهاي، بينما لم تسجل أي حالات وفاة جديدة بسبب الفيروس.

من جانبه، قال المتحدث باسم لجنة «الصحة الوطنية»، «مي فنج»، إن موجة التفشي الأخيرة لـ كورونا، امتدت حتى نهاية أمس الأول الجمعة، إلى 14 مقاطعة، مشيرا إلى تسجيل حالات محلية العدوى وحالات بدون أعراض خلال الـ14 يوما الماضية.

وأضاف فنج، خلال مؤتمر صحفي، أن وضع الوقاية من الفيروس والسيطرة عليه لا يزال قاتما ومعقدا، إذ أن حالات العدوى تواصل انتشارها بسرعة، فيما أوضح كبير خبراء الأوبئة في الصين، «تشونج نان شان»، أن بلاده ستكون قادرة على احتواء الموجة الأخيرة لتفشي كورونا بشكل فعال في غضون شهر.

ارتفع إجمالي وفيات الهند إلى 458186 حالة

وفي الهند، سجلت وزارة الصحة، 12830 حالة إصابة بـ«كورونا» و446 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 34273300 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 458186 حالة، وفقا لما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إنديا» الهندية.

«نيودليه» تدعو «الصحة العالمية» إلى الاعتراف بـ لقاحات الهند في أقرب وقت ممكن

وأعلنت «نيودلهي»، أنها تعتزم إنتاج أكثر من 5 مليارات جرعة من «لقاحات كورونا» خلال عام 2022، داعية منظمة الصحة العالمية إلى الاعتراف باللقاحات الهندية في أقرب وقت ممكن، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي بريطانيا، سجلت وزارة الصحة، أمس السبت، 41278 إصابة جديدة بـ«كورونا» و166 حالة وفاة، وقالت في بيان، إن إجمالي الإصابات في البلاد، ارتفع إلى 9019962 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 140558 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

من جانبه، قال رئيس مركز «جاماليا» الروسي للوبائيات، ألكسندر جينسبورج، أمس السبت، إن وكالة الأدوية الأوروبية والصحة العالمية تتجاهلان نجاح لقاح «سبوتنيك في» الروسي المضاد لـ كورونا، مضيفا في حديثه لصحيفة «فيتشيرنايا موسكفا»، إن الخلافات الموجودة في القوانين الروسية والأوروبية الخاصة بالأدوية تولد أيضا تأخيرا في المصادقة على اللقاح الروسي.

ارتفاع إجمالي إصابات «كورونا» بـ المكسيك إلى 3805765 حالة

وفي المكسيك، سجلت وزارة الصحة، 3478 إصابة بـ «كورونا» و325 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 3805765 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 288276 حالة.