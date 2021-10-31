إغلاق الحرم الإبراهيمي وسط اشتباكات بين مستوطنين وفلسطينيين

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها بحق الفلسطينيين، حيث أغلقت قوة من الجيش الحرم الإبراهيمي الشريف أمام المسلمين والزائرين، كما منعت إقامة الصلاة للمسلمين، للاحتفال بأحد الأعياد اليهودية المقدسة لديهم.

مواجهات مع المواطنين الفلسطينيين في الخليل

وقامت قوات الاحتلال بإجبار التجار على إغلاق محالهم التجارية، وذلك من أجل تأمين اقتحام المستوطنين للبلدة القديمة في الخليل واستمرت المواجهات حتى ساعات الصباح الأولى من اليوم الأحد، ما أسفر عن إصابة العشرات بالرصاص المطاطي والاختناقات.

خيام في ساحات الحرم الإبراهيمي

وانتهج المستوطنون الأسلوب الاستفزازي للفلسطينيين، حيث نصبوا خياماً في ساحات الحرم الإبراهيمي الشريف الخارجية، وملعب المدرسة الإبراهيمية في البلدة القديمة، وفي ساحات المحكمة وأمامها، وساحات الحرم بالكامل، ويؤدون طقوسا تلمودية فيها.

وكان عدد من المستوطنين قد اعتدوا على مواطنين في حارة جابر بالبلدة القديمة من مدينة الخليل، وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» فقد أكد الناشط في حقوق المدافعين عن الخليل عارف جابر، أنّ قطاع من المستوطنين رشوا غاز الفلفل في وجه فتى، ما أسفر عن إصابته بحروق، كما اعتدوا على عائلة جابر بالألفاظ النابية، والشتائم، وإلقاء القاذورات باتجاههم، تحت حماية من قوات الاحتلال.

الاحتلال يستدعي أسير محرر واقتحامات لمناطق في بيت لحم

وفي سياق آخر سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أسيرا محرراً من قرية حرملة شرق بيت لحم بلاغا؛ لمراجعة مخابراتها، وكانت مصادر أمنية قد أفادت لـ«وفا»، بأن قوات الاحتلال استدعت الأسير المحرر صلاح محمد موسى صباح «23 عاما»، لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة «غوش عصيون»، ويذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت فجرا مناطق مختلفة من محافظة بيت لحم، منها: الخضر، وأبو انجيم، وبيت فالوح، والعبيدية، ودار صلاح، والشواورة، وزعترة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.