مئات المستوطنين يقتحمون مقاما بالشيخ جراح في القدس

اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، مقام «شمعون الصديق» في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وسط تشديد قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في الحي.

وقال صالح ذياب، أحد شهود العيان، إن مئات المستوطنين تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، اقتحموا المنطقة، وأطلقوا موسيقى وأصواتا صاخبة في محيط المكان، وسط منع قوات الاحتلال أهالي الحي من الخروج والدخول منه.

وأضاف، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نصبت 6 حواجز عسكرية في محيط المكان.

أهالي الشيخ جراح يرفضون أي تسوية مع الاحتلال

من جانبه نفى الناشط الفلسطيني، كرمل القاسم، أحد سكان حي الشيخ جراح المهدد بالتهجير من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وجود مقترح رسمي لسكان الحي؛ للتسوية مع المستوطنين من قبل محاكم الاحتلال.

ويأتي نفي القاسم، عقب إعلان المحكمة العليا الإسرائيلية اقتراح تسوية قبل البت بتهجير عائلات من حي الشيخ جراح، إذ تنص التسوية المقترحة من قبل الاحتلال الإسرائيلي على اعتبار العائلات الفلسطينية في الحي مستأجرين محميين وليسوا مالكين للأرض، وستقر بملكية الشركة الاستيطانية «نحلات شمعون» دون الإضرار بمطالب العائلات بملكية الأرض في عملية تسوية نهائية مستقبلية.

وأشار إلى أن قضية حي الشيخ جراح لم تنتهِ بعد، ولا زالت قائمة لكن بسبب تسارع الأحداث في كل مناطق فلسطين وقضية الأسرى شتت الأنظار عن حي الشيخ جراح، مؤكدًا أن الاحتلال يمارس لعبته «القذرة» من خلال حملات الاعتقالات لمجموعة من السكان والنشطاء؛ بهدف ترهيبهم مستغلا الغياب الإعلامي عن الحي.

في سياق متصل، شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن على أهمية الاستمرار في تعزيز العلاقات الفلسطينية الأمريكية ، مشيرا إلى ضرورة تطبيق النقاط التي تحدث فيها مع الرئيس جو بايدن خلال المكالمة الأخيرة بينهما في مايو الماضي، مطالبا بمؤتمر سلام دولي لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.