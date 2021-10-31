كورونا تهاجم الصين من جديد.. وتفشي الوباء في 14 مقاطعة

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الأحد، تفشي موجة فيروس كورونا الأخيرة في 14 مقاطعة، حيث تم تسجيل حالات إصابة محلية العدوى وحالات دون أعراض خلال الـ14 يوما الماضية.

الوقاية من الوباء والسيطرة عليه لا تزال معقدة

وبحسب وكالة أنباء «شينخوا» الصينية، أكد المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية الصينية، مي فنغ، خلال مؤتمر صحفي، على أن وضع الوقاية من الوباء والسيطرة عليه لا تزال معقدة، كما أن حالات العدوى تواصل انتشارها بسرعة. ومن جانبه، قال أحد خبراء الأوبئة في الصين، تشونغ نان شان، إن الصين ستكون قادرة على احتواء الموجة الأخيرة لتفشي فيروس كورونا بشكل فعال في غضون شهر.

ارتفاع حصيلة الإصابات بالصين

كما أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم، تسجيل 71 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا، 97 ألف و151 حالة، فيما يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636، وفق موقع «قناة روسيا اليوم».

محاربة تفشي فيروس كورونا

وكانت الحكومة الصينية، في وقت سابق، قد فرضت إغلاقًا تامًا على مدينة «يبلغ»، البالغ عدد سكانها 4 ملايين نسمة، في محاولة لاحتواء فيروس كورونا المستجد في البلاد، كما أن الحكومة وضعت مدينة «لانتشو» الواقعة شمال غرب البلاد في الإغلاق، ويأتي ذلك بعد ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، بالإضافة إلى أنها أمرت المواطنين بعدم مغادرة منازلهم إلا للطوارئ خوفا على سلامتهم.

تحذيرات لجنة الصحة الوطنية الصينية

وفى السياق نفسه، أعلنت الحكومة الصينية، تأجيل ماراثون بمدينة بكين، أحد أهم الفعاليات الرياضية بالمدينة، لاحتواء الفيروس، وذلك بالتزامن مع تحذير لجنة الصحة الوطنية الصينية، من ارتفاع حصيلة الإصابات والوفيات، وذلك من مخاوف تفشي فيروس كورونا بالبلاد.