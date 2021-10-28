الصين: تفرض قيودا جديدة على السفر بعدة مدن لارتفاع الإصابات

فرضت السلطات الصينية قيودا على مدن شمال شرق الصين، اليوم الخميس، وجاءت القيود الجديدة بسبب مكافحة فيروس كورونا المستجد، كما شددت السلطات على قيود السفر والتجمعات في الأماكن العامة، و ذلك على خلفية ارتفاع إصابات كورونا وتفشيه بشكل أساسي على مدن شمال الصين.

وبحسب موقع قناة «روسيا اليوم»، فإن الانتشار السريع للفيروس في أكثر من 12 منطقة إقليمية بالصين، دفع المسؤولين المحليين إلى تشديد القيود، وذلك أدى إلى ضغط قطاعات الخدمات من بينهم قطاع السياحة وشركات توريد الأغذية، مع التباطؤ في الاقتصاد.

الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا بمدن شمال الصين

في سياق متصل، أمرت سلطات مدينة «خيخه» بشمال الصين، التي يسكنها 1.3 مليون نسمة، بوقف أنشطة التصنيع وعمليات الشركات في المناطق الحضرية، كما حظرت المواطنين من ترك منازلهم، وبالإضافة إلى تعليق الدخول إليها لأسباب غير ضرورية، وأوقفت خدمات الحافلات وسيارات الأجرة، وذلك بعد أن رصدت حالة إصابة محلية مؤكدة، فضلا عن 3 حالات لم تظهر عليهم الأعراض داخل المدينة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أمس الأربعاء أنه جرى وقف الرحلات الجوية من المدينة وكذلك بعض خدمات القطارات.

وقف السياحة بمدن شمال الصين

ووفق موقع رويترز، ألزمت مدينة «جياموسي»، المناطق السياحية بمنع قدوم السياح من خارج المدينة، وطالبت بخفض التجمعات، كما أوقفت الزيارات إلى دور المسنين ومنشآت الصحة العقلية.

وفى الإطار نفسه، شددت مدينتى «جيشي» و«مودانجيانج»، على الإجراءات الاحترازية، بالرغم من عدم الإبلاغ عن اى إصابات خلال الأسبوع الماضي.

أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد

وكانت قد أظهرت البيانات الرسمية، أن الصين سجلت نحو 23 إصابة محلية، انخفاضا من 50 حالة في اليوم السابق، ليصل إجمالي الإصابات منذ 17 أكتوبر الماضي إلى 270 إصابة، بحسب موقع قناة «روسيا اليوم».