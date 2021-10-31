محل ملابس الهرم: تفاصيل 900 صورة عارية للفتيات من فتحة سرية

أمرت جهات التحقيق، بحبس صاحب محل ملابس الهرم، المتهم بتصوير الفتيات خلسة في المحل الخاص به، أثناء استبدال ملابسهن في البروفا، والكائن في شارع فاطمة رشدي بالهرم، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة، قد ألقت القبض على صاحب محل ملابس الهرم، بعد تلقي بلاغ من إحدى الفتيات وصديقتها، تتهمان فيه المتهم بتصوير الفتيات خلسة داخل البروفا الخاصة بالمحل عن طريق هاتفه المحمول، وأن هناك العديد من الصور موجودة على هاتفه.

المجني عليها شبه عارية على جهاز المتهم

بعد إلقاء القبض على صاحب محل ملابس الهرم المتهم بتصوير الفتيات، استمعت جهات التحقيق لأقواله والمجني عليها وصديقتها التي كشفت عن الواقعة التي يقوم بها المتهم.

وجاء في أقوال الفتاتين، أن الصدفة هي التي لعبت دورها في كشف المتهم، بعد أن ارتابت صديقة المجني عليها في «وقفة» المتهم خلف الحائط، وعندما توجهت لاكتشاف الأمر صُعقت عندما رأت صديقتها على جهاز اللاب توب الذي يعلو مكتبه، أثناء تبديلها ملابسها وهي في صورة تكاد تكون شبه عارية.

ضبط 900 صورة على هاتف المتهم

وأكدت التحريات التي باشرتها الأجهزة الأمنية، أن المتهم صاحب محل ملابس الهرم، اعتاد تصوير الفتيات عاريات عن طريق الكاميرا السرية الموضوعة على ثقب أحدثه الجاني بشكل عمودي في حائط البروفات، ليتمكن من رؤية الفتيات، وتم ضبط نحو 900 صورة على جهاز اللاب توب الخاص به.

وبتقنين الإجراءات تم القبض على المتهم صاحب محل ملابس الهرم، والتحفظ على هاتفه المحمول وجهاز اللاب توب الخاص به، الذي تبين احتواؤه على عدد كبير من الصور والفيديوهات لفتيات تم تصويرهن عاريات داخل البروفا الخاصة بالمحل.