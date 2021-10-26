في استجابة فورية.. الأجهزة الأمنية بالقاهرة تودع سيدة بإحدى الجمعيات الخيرية

أودعت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم، سيدة في العقد السابع من عمرها، بإحدى الجمعيات الخيرية.

بلاغ بالعثور على سيدة مجهولة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بوجود سيدة مجهولة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة.

مريضة بالزهايمر

وبانتقال الأجهزة الأمنية إلى مقر وجود السيدة، لم تستدل على بيانها، ويتضح إصابتها بمرض الزهايمر.

ولاقت سرعة انتقال الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، استحسانًا من الأهالي، وتوجهوا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول.