تفاصيل استهدف مطار عدن اليمني.. والبرلمان العربي يدين العملية

أدان البرلمان العربي، اليوم الأحد، استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية بوابة مطار عدن الدولي جنوب اليمن بسيارة مفخخة، حيث أسفر الحادث عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين، وأعرب البرلمان عن خالص تعازيه لأهالي الضحايا والشفاء العاجل للمصابين.

محاربة الاعتداءات الإرهابية باليمن

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أكد البرلمان العربي، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، على أن استهداف مطار عدن هو حلقة من سلسلة اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية على المدنيين والأبرياء فضلا عن حركة المسافرين، مما يشكل خطرا كبيرا تهديدا صارخا لحركة الطيران باليمن، داعيا المجتمع الدولي إلى سرعة التحرك لمواجهة هذه الاعتداءات الخطيرة وتأثيرها على السلم والاستقرار الدوليين، كما شدد البرلمان العربي على دعمه ضد أي محاولات تستهدف أمن واستقرار اليمن، مؤكدا على أن هذه المحاولات لن تثني الحكومة اليمنية عن ممارسة مهامها.

مصر تدين التفجير الإرهابي

وفي السياق ذاته، أعلنت مصر وعدد من الدول العربية، إدانة التفجير الإرهابي، وأضافت السلطات المصرية، إنها تدين بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف مُحيط «مطار عدن الدولي»، كما أضافت وزارة الخارجية المصرية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن القاهرة أكدت تضامنها الكامل ووقوفها بجانب اليمن في نضاله، لمواجهة آفة الإرهاب البغيضة، وفي سعيه نحو تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

السعودية تدين التفجير الإرهابي

وحسبما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، فقد أدانت وزارة الخارجية السعودية، بأشد وأقسى العبارات، التفجير الإرهابي الجبان، مؤكدة على أن هذا العمل الإرهابي ليس موجها ضد الحكومة اليمنية الشرعية فقط، بل للشعب اليمني بكامل أطيافه ومكوناته السياسية، كما أعربت الخارجية، عن تضامن الرياض ووقوفها إلى جانب اليمن واليمنيين، داعية كل الأطراف لاستكمال تنفيذ «اتفاق الرياض» لتوحيد الصف ومواجهة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار.