البرلمان العربي يدين محاولة «الحوثي الإرهابية» الهجوم على الصليف

أدان البرلمان العربي محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية الهجوم، باستخدام زورق مفخخ بجزيرة كمران، مقابل الصليف بمحافظة الحديدة اليمنية، والذي تصدت له قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية بنجاح.

وأكد البرلمان العربي أن محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية القيام بهذا الهجوم يُعد عملاً إرهابياً يمثل تهديدا للملاحة البحرية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، واستمرارا لانتهاك ميليشيات الحوثي لاتفاق «ستوكهولم» بإطلاق عمليات عدائية من الحديدة، الأمر الذي يستوجب وقفة دولية حازمة للتصدي للأعمال الإرهابية ومحاسبة المخططين والداعمين والممولين والذين يقفون خلفها سواءًا كانوا أفرادًا أو جماعات أو دولاً.