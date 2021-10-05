الجيش اليمني يكبّد ميليشيا الحوثي خسائر فادحة بمأرب

أعلن الجيش اليمني، اليوم، أنّه كبّد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، خسائر في العتاد والأرواح، وذلك على خلفية المواجهات مع قوات الجيش اليمني في محافظة مأرب شمال شرقي العاصمة اليمنية صنعاء.

خسائر في الأرواح

ومن جهتها، نقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، عن مصدر عسكري قوله، إن قوات الجيش صدت هجمات متزامنة شنتها الميليشيا الحوثية في عدة محاور بمأرب، وأجبروها على التراجع والفرار، مشيرا إلى وجود خسائر في الأرواح، حيث سقط العشرات من عناصر الميليشيا بين قتيل ومصاب.

هجوم بمدفعية الجيش اليمني على ميليشيا الحوثي

وفي التوقيت ذاته، شنّت مدفعية الجيش اليمني قصفا مركزا استهدف تحركات الميليشيا على امتداد الجبهة، وألحقت بهم خسائر بشرية ومادية، من بينها تدمير عربتين وثلاثة أطقم، فيما دمر طيران تحالف دعم الشرعية دبابة وعربة «بي إم بي» وأربعة أطقم إضافة إلى خسائر أخرى في العتاد والأرواح.

اندلاع مواجهات واسعة بعدد من المحافظات اليمنية

وفي أواخر سبتمبر الماضي، لقي العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي الموالية لإيران مصرعهم، فيما جرح آخرون، وذلك في عدد من المحافظات اليمنية جراء اندلاع مواجهات واسعة مع القوات الحكومية والمقاومة المسنودة بمقاتلات التحالف العربي.

مقتل 50 حوثيًا بمحافظة مأرب

وقالت مصادر عسكرية بمحافظة مأرب، شمال شرقي اليمن، إنّ أكثر من 50 مسلحا حوثيا قتلوا وأصيب آخرون، في جبهة العبدية جنوبي المحافظة، مشيرة إلى أن المدفعية الحكومية تمكنت من تدمير 8 آليات حوثية، كما تمكّنت القوات الحكومية من تنفيذ كمين محكم لمجاميع حوثية في جبهة الخنجر بمحافظة الجوف؛ الأمر الذي أسفر عن مقتل وجرح العديد من الحوثيين؛ فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار.